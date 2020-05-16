Политика

Российская газетаРоссийская газетаСенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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с чего всё началось

Киев может разорвать Минские соглашения до конца года

Москва и Берлин договорились о взаимных действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине — таков итог однодневного визита 13 мая замглавы Администрации Президента России Дмитрия Козака в Берлин для разговора с глазу на глаз с помощниками Ангелы Меркель.
Парламентская газетавчера в 08:05

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В России перечислили желающие выйти из состава Украины области

Lenta.ru01:02

В России назвали области, желающие выйти из состава Украины

Комсомольская правда02:27

Названы области Украины, которые могут выйти из состава страны

URA.Ru01:42

Российский сенатор перечислил украинские территории, которые Киев может потерять

Московский Комсомолец01:34

Сенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины

РБК02:58

Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины

РЕН ТВ00:47

В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять

РИА Новости00:30
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Общество

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области.
Псковская Лента Новостей 04:13
Происшествия

В Воронеже Opel сбил 20-летнюю девушку на переходе

В Воронеже сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала 20-летняя девушка-пешеход.
Обозреватель Врн 04:37
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 13 мая в 07:55
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Общество

За сутки в России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом

За стуки в России зафиксировали 9200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах.
Телеканал Санкт-Петербург 03:53
Армия и оружие

Первый борт с российскими военными вылетел из Белграда в Россию

RT на русском 03:23
10
Здоровье

105 человек за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 105 человек.
Уральский меридиан 03:38
13
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Футбол

Воронежский «Факел» определил костяк команды на следующий сезон

Официальный сайт воронежского футбольного клуба «Факел» опубликовал имена игроков, которые останутся в форме «огнеопасных» и на следующий сезон.
TV Губерния 04:57
Общество

Москвичей призвали не ждать смягчения самоизоляции до 22 мая

Жителям Москвы не стоит ждать смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до конца следующей рабочей недели (22 мая).
Lenta.ru 05:39
3
Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
260
Общество

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
72
Общество

Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
3K
Армия и оружие

«Князь Владимир» вышел в море на контрольные испытания

Хакасия-Информ 13 мая в 04:46
6
Происшествия

В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест

Напомним, по версии следствия, утром 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» ранее судимый Марат Мамедов, 1985 года рождения, в ответ на замечание контролёра о нарушении противоэпидемических требований мероприятий и предложение надеть защитную маску ударил сотрудника метрополитена рукой в лицо.
REGNUM вчера в 16:18
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Шоу-бизнес

Муцениеце подала на развод с Прилучным

Актирса подтвердила, что уже подала необходимые документы на расторжение брака с Прилучным.
Слово и Дело 02:44
5
Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 вчера в 02:08
610
Технологии

Facebook купила сервис анимированных изображений Giphy за $400 млн

3DNews вчера в 13:15
2
Единоборства

Фергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержки

Российская газета 03:28
Политика

NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов

Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано.
REGNUM 05:12
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
3,2K
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
934
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
1K
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3K
Шоу-бизнес

Максим Фадеев заявил, что больше не сотрудничает с артистами

Продюсер Максим Фадеев по видеосвязи в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале заявил, что больше не работает с артистами.
Газета.Ru 01:14
2
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал верный симптом рака

Ответы на вопросы пациентов дал академик РАН, заслуженный врач РФ, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн на своей странице в социальной сети Instagram.
Экономика сегодня 04:47
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
1,2K
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

Москва, 16 мая 2020, 08:24 — REGNUM Россия бессильна против новой американской «супер-пупер ракеты», шутливо сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 16 мая на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 01:24
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 14 мая в 13:32
5,4K
Шоу-бизнес

Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе

Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
Культуромания вчера в 10:38
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