Москва и Берлин договорились о взаимных действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине — таков итог однодневного визита 13 мая замглавы Администрации Президента России Дмитрия Козака в Берлин для разговора с глазу на глаз с помощниками Ангелы Меркель.

с чего всё началось

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