Политика
Газета.RuСенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
В Совете Федерации России считают, что Украина может лишиться ряда областей. Так, сенатор Владимир Джабаров отмечает, что в этой стране происходит "глубокий раскол", который может привести к отделению Одессы, Херсона, Николаева и Запорожья.
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с чего всё началось
Москва и Берлин договорились о взаимных действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине — таков итог однодневного визита 13 мая замглавы Администрации Президента России Дмитрия Козака в Берлин для разговора с глазу на глаз с помощниками Ангелы Меркель.Парламентская газетавчера в 08:05
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Российский сенатор перечислил украинские территории, которые Киев может потерять
Московский Комсомолец01:34
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Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Происшествия
В Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы минирования
"Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях метрополитена, в инфекционных больницах и родительных домах", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 07:35
Культура
Скончался актер Анатолий Екадомов
Заслуженный работник культуры РФ Анатолий Екадомов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Союз театральных деятелей РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:02
Общество
Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил
Ардерн попыталась зайти в Olive, но ей отказали, потому что оно переполнено, — написал пользователь Twitter.
News.ru 07:53
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
Игры
Над перезапуском Anthem пока работает инкубатор из 30 человек
Из сообщения следует, что студия сформировала «команду-инкубатор» из 30 человек, которые в ближайшее время будут деконструировать, прототипировать и строить планы на будущее, когда ребут перейдёт в стадию активного производства.
Игромания.ру вчера в 13:33
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Футбол
«Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ
По информации «Матч ТВ», курский клуб добровольно опустится на дивизион ниже.
Sports.ru 06:39
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Происшествия
В Москве стритрейсеры устроили нелегальные гонки
В Москве сотни людей собрались в районе Киевского шоссе за аэропортом Внуково на нелегальные уличные гонки, сообщает 16 мая РЕН ТВ.
Известия 00:32
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 13 мая в 16:24
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
В соответствии с изменением правил иностранные компании, использующие для производства микросхем оборудование американского производства, должны будут получить в США лицензию, прежде чем поставлять свою продукцию Huawei или HiSilicon.
iXBT.com вчера в 08:13
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Происшествия
В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус
В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
Уральский меридиан 04:58
Здоровье
Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей
Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.
РБК 08:49
Общество
Актрису Агату Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции
Актрису и телеведущую Агату Муцениеце задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение режима самоизоляции.
Известия 08:17
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Спорт
Заразившийся коронавирусом врач ЦСКА умер
Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер из-за коронавирусной инфекции в 44 года.
Lenta.ru 07:01
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone добавили двухфакторную проверку
В официальном аккаунте в социальной сети Твиттер разработчики Call of Duty: Warzone сообщили, что последнее обновление принесет также двухфакторную проверку при входе в аккаунт.
Vevby.ru 14 мая в 08:49
Общество
Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса
До 21-22 мая рано говорить о новом смягчении ограничений в связи с коронавирусом в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 06:04
Общество
Правительство Испании хочет продлить режим повышенной готовности
Правительство Испании запросит конгресс депутатов о продлении режима повышенной готовности еще на месяц, то есть примерно до конца июня, заявил премьер страны Педро Санчес.
РИА Новости 08:13
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться
На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50