Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что Чавушоглу "чересчур переигрывает" в своих заявлениях. Он напомнил, что главу МИД в Турции назначает президент, и отметил, что "ничто не вечно под луной".

с чего всё началось

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.

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