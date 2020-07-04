Политика
РИА НовостиКрымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
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с чего всё началось
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что Чавушоглу "чересчур переигрывает" в своих заявлениях. Он напомнил, что главу МИД в Турции назначает президент, и отметил, что "ничто не вечно под луной".РИА Новостивчера в 12:52
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