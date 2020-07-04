Политика

Газета.RuГазета.RuСенатор и крымские татары прокомментировали отказ Турции признать Крым

В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крыму не нужно признание со стороны Турции - главное, чтобы Россия признавала и поддерживала регион.
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Сергей Цеков
Самое главное, что Крым стал неотъемлемой и естественной частью Российской Федерации. Для Крыма самое главное признание - это признание и поддержка России.
— Сергей Цеков, политикГазета.Ru 14:30

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