Политика
Вести.RuСенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции
Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
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Политика
Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации
Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
Футбол
В круглых очках Роналду предстал в новом образе
35-летний футболист опубликовал фото, на котором он в костюме из ярких рубашки и шорт, но главной деталью образа стали круглые очки.
Ochki.Net вчера в 11:52
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Происшествия
Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
Политика
Двоюродный племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, который является двоюродным племянником президента России возглавит партию «Народ против коррупции».
АН Между строк 10:25
Общество
В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
Шоу-бизнес
Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой
Gazeta.SPb вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
Футбол
Тренер: Н’Жи, Каборе и Шиманьский вряд ли помогут «Динамо» в сезоне
Футболисты Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьский вряд ли помогут "Динамо" в текущем сезоне, сообщил главный тренер московской команды Кирилл Новиков.
РИА Новости 12:15
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
Футбол
Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:32
Общество
Первый канал удалил видео празднования принятия поправок в Конституцию
Говорит Москва 07:27
Здоровье
В Калининградской области все группы в детских садах откроют к 24 июля
В Калининградской области все группы в детсадах откроют с 13 по 24 июля.
Клопс 06:06
Футбол
Семак ответил, будет ли «Зенит» следить за игрой «Локомотива» и «Сочи»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как на команду повлияет результат матча «Локомотив» — «Сочи» и будет ли клуб следить за соперниками по таблице в 26-м туре.
Нева Спорт 10:05
Политика
МИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях
Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 11:37
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com вчера в 14:24
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Футбол
«Ротор» намерен отказаться от участия в РПЛ из-за финансовых проблем
Отказ волгоградской команды прямо связан с проблемами с финансированием клуба: у «Ротора» просто нет денег для участия РПЛ.
ProstoProSport 04:00
Автоспорт
Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru 12:26
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Известия вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Происшествия
В армянском Гюмри произошла трагедия с российским военным
В настоящий момент решается, кто будет расследовать трагедию: следственное управление Ширакской области или представители российских военных.
ИА Красная Весна 12:18
Политика
Сенатор объяснил право России предъявлять требования Украине
Россия является единственным государством на планете, имеющим историческое право выдвигать требования к Киеву, считает сенатор от Крыма, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
News.ru 11:44
Футбол
«Челси» возобновил переговоры по продлению контракта с Виллианом
«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 02:18
Здоровье
«Домашнее» лечение коронавируса в Заполярье оплатит бюджет
Обеспечение противовирусными препаратами больных коронавирусом жителей Заполярья, которые лечатся в амбулаторных условиях возьмёт на себя бюджет Мурманской области.
Северпост 10:17
Футбол
«Локомотив» и «Сочи» объявили составы на матч чемпионата России
Московский "Локомотив" и "Сочи" определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:28