Общество
Актуальные НовостиСенатор из Мексики случайно оголила грудь во время видеотрансляции
Мексиканский политик Марта Люсия Мичер Камарена случайным образом оголила грудь во время недавней видеотрансляции. Произошел эпизод с участием 66-летней сенатора в ходе государственной онлайн-встречи, сообщает New York Post.
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Мексиканский политик нечаянно оголила грудь на государственной онлайн-встрече
Московский Комсомолец04:58
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Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Общество
Где нашли заболевших коронавирусом в Самарской области 4 июня
Напомним, всего в регионе зафиксировано 2833 случая коронавируса, 1212 человек выздоровели, 23 скончались.
Волга Ньюс 05:18
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске
В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Армия и оружие
Украина сочла незаконным задержание своего военного в Крыму
Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины прокомментировало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского.
Московский Комсомолец вчера в 05:05
Политика
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Происшествия
В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса
Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, информирует в четверг облправительство.
РИА Новости 07:42
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Технологии
«ВКонтакте» запустила аналогичный TikTok сервис «Клипы»
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы", управлять которым можно с помощью жестов.
Экономика сегодня 03:30
Кино
Отмененный Каннский кинофестиваль объявил программу
Каннский кинофестиваль объявил программу фильмов 2020 года.
Газета.Ru 05:22
Общество
В России появятся новые коды автомобильных номеров
В России утверждены изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
ТК Звезда 02 июня в 01:50
Игры
В Microsoft Store нашли страницу ремастера ролевой игры Kingdoms of Amalur: Reckoning
CyberSport.ru 04:47
Общество
Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта 4 июня
Число заболевших COVID-19 с начала пандемии коронавируса в Тульской области выросло до 4 293.
Тульская пресса 04:50
Авто
Nissan упростит автомобили Infiniti
Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
Автоновости дня 02 июня в 08:10
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
RT на русском вчера в 11:38
Происшествия
На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи
Краснодар, 3 июня 2020, 10:50 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки.
REGNUM вчера в 03:50
Происшествия
В Тейкове следователь пошла на преступление ради своего сожителя
Чтобы скрыть причастность сожителя к хищению, следователь фальсифицировала материалы процессуальной проверки.
IvanovoNews 04:56
Общество
Появились фото крестного хода в Макарье и Бобино
Сегодня в соцсетях появились фото участников Великорецкого крестного хода, которые уже успели дойти не только до Макарья, но и до Бобино.
Newsler.ru 05:35
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Общество
Северодвинск закроют на карантин
"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:45
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В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года
Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
Здоровье
В Новомалыклинской больнице 17 медработников заражены коронавирусом
В Новомалыклинской районной больнице произошла вспышка коронавирусной инфекции: от фельдшера заразились 17 медиков и 14 контактных лиц, сообщает "Улпресса" со ссылкой на региональный минздрав.
Ульяновск онлайн вчера в 06:31