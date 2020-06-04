Мексиканский политик Марта Люсия Мичер Камарена случайным образом оголила грудь во время недавней видеотрансляции. Произошел эпизод с участием 66-летней сенатора в ходе государственной онлайн-встречи, сообщает New York Post.

Сенатор из Мексики случайно оголила грудь во время видеотрансляции

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 954

Экономика Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов «Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина. 1

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,1K

Происшествия В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, информирует в четверг облправительство.

Общество Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы. 479

Кино Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым. 85

Авто Nissan упростит автомобили Infiniti Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti. 16

Общество Появились фото крестного хода в Макарье и Бобино Сегодня в соцсетях появились фото участников Великорецкого крестного хода, которые уже успели дойти не только до Макарья, но и до Бобино. 114

Общество Северодвинск закроют на карантин "С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении. 3

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 156

Здоровье Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19. 5