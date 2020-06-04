Общество

Актуальные НовостиАктуальные НовостиСенатор из Мексики случайно оголила грудь во время видеотрансляции

Мексиканский политик Марта Люсия Мичер Камарена случайным образом оголила грудь во время недавней видеотрансляции. Произошел эпизод с участием 66-летней сенатора в ходе государственной онлайн-встречи, сообщает New York Post.
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