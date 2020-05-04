Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием»

Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
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с чего всё началось
Британские университеты и научные организации, которые изучают коронавирус, подверглись хакерским атакам со стороны «враждебных государств», сообщает
 The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC).
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