Обвинения британских властей в адрес России в похищении российскими хакерами сведений о разработках по коронавирусу являются еще одним поводом для информационной атаки на Россию. Об этом в понедельник, 4 мая, сказал член Совета Федерации Олег Морозов.

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 870

Политика Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. 850

Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования. 54

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 2,2K

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 121

Экономика Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах. 105

Энергетика Абсурд «путиномики» : Новак запретил бензин в России за 28 рублей Как стало известно, Минфин согласился с предложением Минэнерго запретить импорт нефтепродуктов в Россию до 1 октября.

Наука Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации. 2

Экономика Дворкович: экономический кризис только начинается Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты. 132

Технологии NASA показало масштабы таяния ледников в Антарктиде Видео создавалось на данных спутника ICESat-2, который в течение нескольких лет с помощью лазера измерял высоту льда в западной части Антарктиды. 59

Общество Финляндия разрешит поездки за границу с 14 мая Правительство Финляндии приняло очередные меры, ослабляющие ограничения в связи с пандемией коронавируса в стране, с 14 мая, как и ожидалось, будут разрешены поездки за границу, с 1 июня мероприятия до 50 человек, сообщает в понедельник кабмин.

Шоу-бизнес Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра. 4

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 2K

Здоровье В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение. 786

Происшествия В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане Полиция ХМАО обнаружила в одном из ресторанов Сургута людей, устроивших вечеринку, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. 9

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Общество Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. 10

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Общество В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН). 1,3K

Общество Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский. 17