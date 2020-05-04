Коронавирус
ИзвестияСенатор назвал обвинения России в кибератаках «типичным коронабесием»
Обвинения британских властей в адрес России в похищении российскими хакерами сведений о разработках по коронавирусу являются еще одним поводом для информационной атаки на Россию. Об этом в понедельник, 4 мая, сказал член Совета Федерации Олег Морозов.
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Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Политика
Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Экономика
Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП
Москва, 4 мая 2020, 12:24 — REGNUM Правительство России выделило Министерству экономического развития 2 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах.
REGNUM 05:24
Общество
Ветеран ВОВ собрала почти миллион рублей на помощь семьям врачей
98-летняя жительница Санкт-Петербурга Зинаида Корнева собрала уже 900 тысяч рублей на помощь семьям врачей, которые погибли из-за коронавируса.
Life.ru вчера в 14:34
Энергетика
Абсурд «путиномики» : Новак запретил бензин в России за 28 рублей
Как стало известно, Минфин согласился с предложением Минэнерго запретить импорт нефтепродуктов в Россию до 1 октября.
Свободная Пресса 03:23
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv вчера в 08:40
Наука
Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса
Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна вчера в 13:39
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
Здоровье
В Саратовской области село Озерное закрывают на карантин
В Саратовской области закрывается на карантин село Озерное в Аткарском районе.
Четвертая Власть 10:22
Экономика
Дворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
Коммерсантъ 09:50
Шоу-бизнес
Победа Надежды Ангарской в шоу «Последний герой» возмутила зрителей
В последнем этапе Ангарской удалось вырваться вперед и завоевать первое место в проекте. Зрители были возмущены результатами финала.
iReactor 02 мая в 15:22
Технологии
NASA показало масштабы таяния ледников в Антарктиде
Видео создавалось на данных спутника ICESat-2, который в течение нескольких лет с помощью лазера измерял высоту льда в западной части Антарктиды.
Известия вчера в 23:34
Общество
Финляндия разрешит поездки за границу с 14 мая
Правительство Финляндии приняло очередные меры, ослабляющие ограничения в связи с пандемией коронавируса в стране, с 14 мая, как и ожидалось, будут разрешены поездки за границу, с 1 июня мероприятия до 50 человек, сообщает в понедельник кабмин.
РИА Новости 13:21
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 06:18
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 12:30
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Здоровье
В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение.
РБК 10:14
Происшествия
В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане
Полиция ХМАО обнаружила в одном из ресторанов Сургута людей, устроивших вечеринку, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 09:56
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области
Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский.
Kursk.com 04:06
Футбол
Петржела – о штрафе Фролову: в демократическом обществе это невозможно
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на ситуацию с голкипером «Крыльев Советов» Евгением Фроловым, который был оштрафован клубом за критику в сторону российской власти.
Metaratings 12:42