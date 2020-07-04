Политика
РИА НовостиСенатор объяснил, почему Россия вправе выдвигать требования к Украине
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
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Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией.
— Сергей Цеков, политикРИА Новости 11:03
с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что Россия является единственной страной, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине.РИА Новости11:03
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Общество
Российский вирусолог назвал срок снижения агрессивности коронавируса
Агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год.
Lenta.ru 12:36
Происшествия
В Волгограде обнаружена сеть подпольных казино
Во время обыска в домах подозреваемых и подпольных казино были обнаружены наборы для покера, игровые столы, черновые записи и деньги.
Газета.Ru 08:35
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Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
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Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей 10:24
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в 26-м туре чемпионата России
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение грозненскому "Ахмату" в матче 26-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:23
Происшествия
На задержанных в Пскове пикетчиков составили протоколы
Коммерсантъ 10:46
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
Происшествия
В московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками
В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
Вести.Ru 13:57
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Армия и оружие
Коротченко предсказал распад США и утрату суверенитета страны
Военный эксперт полагает, что Соединенные Штаты Америки не только утратили авторитет на международных площадках, но и находятся на этапе собственного упадка.
Народные новости 08:36
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Армия и оружие
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180.
РИА Новости 10:45
Общество
ПФР заявил о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги
Родители ребенка до 16 лет имеют право на получение дополнительной выплаты в рамках поддержки в период пандемии коронавируса.
iReactor 04:01
Общество
В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова
RT на русском 11:16
Футбол
Хусаинов раскритиковал арбитра матча «Спартак» — «Тамбов» за незасчитанный гол Соболева
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу судейской бригады Владимира Москалёва, обслуживавшей матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» (2:3).
RT на русском 14:00
Политика
Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
Общество
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов от коронавируса.
Lenta.ru 14:53
Здоровье
Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии
Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
Происшествия
Российский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
Религия
Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника
В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
Столица С вчера в 10:26
Авто
Hyundai в России начнет продавать автомобили в обход дилеров
Корейская автомобильная компания Hyundai начнет продавать свои модели на российском рынке в обход дилеров.
Деловое.ТВ 09:45
Политика
В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии
Evo-rus.com 05:30
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье
Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
Транспорт
В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии
Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.
Российская газета 11:45