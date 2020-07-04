Политика

РИА НовостиРИА НовостиСенатор объяснил, почему Россия вправе выдвигать требования к Украине

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
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Сергей Цеков
Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией.
— Сергей Цеков, политикРИА Новости 11:03
с чего всё началось

Сенатор объяснил, почему Россия вправе выдвигать требования к Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что Россия является единственной страной, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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