Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что Россия является единственной страной, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине.

с чего всё началось

Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.

Сенатор объяснил, почему Россия вправе выдвигать требования к Украине

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