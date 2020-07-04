Политика
РИА НовостиСенатор объяснил, почему Россия вправе выдвигать требования к Украине
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
Читать в источнике
Оценить27
Россия защищала, развивала и расширяла Украину. В частности, весь юго-восток современной Украины и западная часть — это то, что она получила после и благодаря воссоединению с Россией.
— Сергей Цеков, политикРИА Новости 11:03
с чего всё началось
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что Россия является единственной страной, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине.РИА Новости11:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России
РИА Новости 13:27
Происшествия
Российский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
Происшествия
В московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками
В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
Вести.Ru 13:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Происшествия
Следователь СК Миниахметов фактически отстранен от работы
Старший следователь ГСУ СК Руслан Миниахметов, в отношении которого было возбуждено и позднее отменено Генпрокуратурой уголовное дело о коррупции, передал коллегам находившиеся в его работе дела.
Московский Комсомолец 13:11
Политика
США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет
Утро.ru вчера в 03:50
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Транспорт
В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» в матче чемпионата Англии
ИА Красная Весна 12:27
Футбол
«Милан» хочет обменять Лаксальта на Миранчука
«Милан» заинтересован в форварде «Локомотива» Алексее Миранчуке.
Vprognoze.ru 06:13
Политика
Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»
Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
Snob.ru 13:57
Футбол
Мостовой заявил о готовности возглавить московский «Спартак»
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой заявил о готовности стать главным тренером московского «Спартака».
ProstoProSport 08:23
Политика
Политолог прокомментировал слушания по делу о крушении MH17
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT прошедшие 3 июля в Схипхоле слушания по делу о крушении в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 13:03
Шоу-бизнес
Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист
iReactor вчера в 12:13
Происшествия
В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей
На юге Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей. Как пишут журналисты, эти люди находятся в состоянии "остановки сердца и легких".
Российская газета 10:39
Шоу-бизнес
Обнародовано фото певицы МакSим после долгой реабилитации
В Сети появилось фото певицы МакSим, пропавшей из поля зрения поклонников несколько месяцев назад – после объявленного ухода со сцены и заявления о необходимости как следует восстановить здоровье.
Суть событий 13:16
Армия и оружие
В России более 6,8 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 6,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 102 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:21
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Общество
В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
Общество
Роспотребнадзор запретил отдых в детских лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
UfaTime.ru 01:28
Происшествия
Задержанных россиян по делу о жуках в Шри-Ланке освободили
Русская Планета 02 июля в 07:53
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM 13:05
Общество
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Инстаграм-аккаунт news095 опубликовал видео с похорон тренера Абдулманапа Нурмагомедова, на котором видно, что на траурной церемонии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:17
Происшествия
На задержанных в Пскове пикетчиков составили протоколы
Коммерсантъ 10:46
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН вчера в 02:29
Футбол
Байер — Бавария 0:2 (1-й тайм)
Леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария» начали матч в рамках финала Кубка Германии по футболу сезона-2019/20.
Нева Спорт 14:00