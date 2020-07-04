Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что Россия является единственной страной, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине.

с чего всё началось

Зеленский же лукавит, так как беспрекословно выполняет все требования, которые звучат со стороны США и стран Евросоюза. Он плохо понимает реалии. Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно прежде всего прислушиваться к России.

Россия является единственной страной, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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