Коронавирус
РИА НовостиСенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
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Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости 06:40
Экономика
В Госдуме предложили вернуть штрафы за долги по ЖКХ
Начисление долгов за услуги ЖКХ хотят вернуть уже с сентября.
URA.Ru 15:21
Политика
Аваков оценил фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке
Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", о котором говорил мужчина, захвативший заложников в автобусе в Луцке.
РИА Новости 15:30
Путешествия
Стало известно, когда возобновятся перелеты в Турцию
Источник из одной авиакомпании раскрыл «Интерфаксу» вероятные условия перелета россиян в Турцию.
Рамблер 12:18
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, сообщается на официальном сайте президента.
BFM.ru 05:19
Игры
Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch
По сообщению разработчика, продукт будет запускаться на Nintendo Switch, а официальная презентация Crysis Remastered состоится совсем скоро.
Goroday.ru 18 июля в 17:38
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков, произошедших в середине июля на строящемся в городе Свободный газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Rambler News Service вчера в 09:57
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Общество
Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов
Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Футбол
«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче чемпионата Англии
Лондонский "Арсенал" потерпел поражение от "Астон Виллы" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:20
Армия и оружие
В НАТО рассказали о намерениях сбивать российские Су-57
На Западе рассказали о намерениях сбивать российские Су-57 при помощи «Тайфунов».
Avia.pro 10:26
Политика
Трамп ждет ухудшения ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп завил, что в США, вероятно, ухудшится ситуация с коронавирусной инфекцией, однако это может означать победу над инфекцией, цитирует его Reuters.
Газета.Ru 17:38
Кино
HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»
Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 10:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев станет ведущим развлекательного шоу на ТНТ "Ты как я". В этом году он ушел с Первого канала, где работал более десяти лет.
Газета.Ru 14:36
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Sony Computer Entertainment могут выпустить свой эксклюзив на PlayStation God of War на ПК.
Деловое.ТВ 19 июля в 14:52
Шоу-бизнес
Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт
Американский исполнитель Канье Омари Уэст рассказал историю о том, как он со своей супругой Кардашьян обсуждал вопрос аборта их первого ребенка.
CT news вчера в 13:57
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Культура
Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000
Российский VFX-художник Александр Primaris Панин опубликовал на своём канале в YouTube короткометражный синематик по Warhammer 40,000.
Чемпионат 06:56
Происшествия
Двое рабочих погибли от удара током в Ленобласти
Двое мужчин погибли и один госпитализирован после удара током во Всеволожском районе Ленинградской области.
Известия 17:12