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РИА НовостиРИА НовостиСенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
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Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

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