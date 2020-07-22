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РИА НовостиРИА НовостиСенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
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В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ru17:01
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Коммерсантъ 18:02
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки несколько дней не выходит на связь, она объявлена в розыск, сообщила во вторник администрация Южно-Сахалинска.
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Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус

Шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом с актрисой Кристиной Асмус. Такой информацией делится новостное издание «Газета.ru».
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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Авто

Компания FAW зарегистрировала бренд в России для нового кроссовера

Китайская компания FAW зарегистрировала бренд Bestune, торговые наименования Bestune и Bestune T77 в России.
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
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2K Games представила актёрский состав ремейка Mafia, причём не только оригинальной английской версии, но и региональных — в том числе и русской.
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Общество

В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж

Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
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Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков, произошедших в середине июля на строящемся в городе Свободный газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Rambler News Service вчера в 09:57
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru вчера в 12:00
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Кино

«Джокер» стал самым «проблемным» фильмом Британии в 2019 году

Piter.tv вчера в 03:21
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Армия и оружие

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело 05:28
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
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Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был представлен региональному правительству, пишет Коммерсантъ .
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Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
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Общество

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Житель Ирландии сорвал джекпот лотереи EuroMillions почти в 49,6 млн евро. Об этом в Twitter сообщила Национальная лотерея Ирландии.
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Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
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Армия и оружие

Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции

Решение Турции начать исследования возле острова Кастелоризо вынудило Грецию привести свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
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Технологии

Sony ограничит продажи PlayStation 5 до одной приставки на покупателя

Юзеру под никнеймом Kgarvey удалось найти в коде сайта PS заметку о планах компании оформлять предзаказы на покупку приставки.
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Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
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В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших достигло 4 350, сообщает Оперштаб.
Эхо Москвы 16:05
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
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Будущий игрок ЦСКА Гайч заявил о намерении выучить русский язык

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который продолжит карьеру в ЦСКА, назвал русский язык тяжёлым для изучения.
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На Поклонногорской улице огонь охватил жилое здание

По словам свидетелей, загорелось одно из жилых зданий на Поклонногорской улице в Коломягах.
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Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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