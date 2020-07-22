Коронавирус
РИА НовостиСенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
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Общество
К миллиардам Алексея Шапошникова не нашлось претензий
Комиссия Мосгордумы по контролю за достоверностью депутатских деклараций о доходах отклонила запросы депутатов Михаила Тимонова (СР), Евгения Ступина (КПРФ) и Павла Тарасова (КПРФ) о проверке достоверности сведений в декларации спикера думы Алексея Шапошникова, заработавшего за 2019 год почти 2 млрд руб. Не был удовлетворен и аналогичный запрос ФБК.
Коммерсантъ 18:02
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки несколько дней не выходит на связь, она объявлена в розыск, сообщила во вторник администрация Южно-Сахалинска.
РИА Новости 05:41
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Шоумен Гарик Харламов посмеялся над разводом с актрисой Кристиной Асмус. Такой информацией делится новостное издание «Газета.ru».
CT news 05:16
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Авто
Компания FAW зарегистрировала бренд в России для нового кроссовера
Китайская компания FAW зарегистрировала бренд Bestune, торговые наименования Bestune и Bestune T77 в России.
Мой Брянск вчера в 15:33
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ 14:54
Общество
2K Games представила актёров английской и русской версий ремейка Mafia
2K Games представила актёрский состав ремейка Mafia, причём не только оригинальной английской версии, но и региональных — в том числе и русской.
Игромания.ру 12:46
Общество
В Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж
Сегодня, 21 июля, около полудня в Адлерском районе Сочи смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность).
Topdaynews.ru 10:57
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков, произошедших в середине июля на строящемся в городе Свободный газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Rambler News Service вчера в 09:57
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru вчера в 12:00
Кино
«Джокер» стал самым «проблемным» фильмом Британии в 2019 году
Piter.tv вчера в 03:21
Армия и оружие
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело 05:28
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был представлен региональному правительству, пишет Коммерсантъ .
ИжевскИнфо.РУ 03:18
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России, сообщается на сайте РФС.
Коммерсантъ 15:42
Культура
Звезда «Интернов» работает в Лондоне официантом
Актер Дмитрий Шаракоис, известность которому принесла роль Бориса Левина в сериале "Интерны", оказывается, уже почти год живет в Лондоне.
Вести.Ru 09:09
Космос
Больше полувека прошло с момента посадки «Аполлона-11» на Луну
SM News 19 июля в 20:18
Общество
Ирландец выиграл в лотерею EuroMillions более 49,5 млн евро
Житель Ирландии сорвал джекпот лотереи EuroMillions почти в 49,6 млн евро. Об этом в Twitter сообщила Национальная лотерея Ирландии.
РЕН ТВ 18:08
Киберспорт
Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной
Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
REGNUM 16:18
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
Решение Турции начать исследования возле острова Кастелоризо вынудило Грецию привести свои вооруженные силы в состояние повышенной готовности.
Экономика сегодня 11:08
Технологии
Sony ограничит продажи PlayStation 5 до одной приставки на покупателя
Юзеру под никнеймом Kgarvey удалось найти в коде сайта PS заметку о планах компании оформлять предзаказы на покупку приставки.
Evo-rus.com 12:01
Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отлично спит в следственном изоляторе, а также рассказал анекдот.
РБК 10:56
Общество
В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
Общее число умерших достигло 4 350, сообщает Оперштаб.
Эхо Москвы 16:05
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Футбол
Будущий игрок ЦСКА Гайч заявил о намерении выучить русский язык
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который продолжит карьеру в ЦСКА, назвал русский язык тяжёлым для изучения.
RT на русском 15:07
Происшествия
На Поклонногорской улице огонь охватил жилое здание
По словам свидетелей, загорелось одно из жилых зданий на Поклонногорской улице в Коломягах.
Невские Новости 17:52
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08