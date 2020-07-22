Коронавирус
РИА НовостиСенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
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В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.РИА Новости16:46
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