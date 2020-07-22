Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости16:46

Подробнее о событии

Совфед оценил предложение о дополнительных выплатах пенсионерам

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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
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При более быстром вращении сверла материал получает большую твердость.
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Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
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У семи игроков столичного хоккейного клуба ЦСКА при тестировании выявлен коронавирус.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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