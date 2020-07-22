Коронавирус
РИА НовостиСенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
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В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.РИА Новости16:46
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Сенатор Рязанский прокомментировал предложение ОП РФ о дополнительных выплатах пенсионерам
Политическая Экспертиза18:39
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NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
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Летний кинотеатр откроется 1 августа в Парке Горького
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
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Особое мнение: Дмитрий Быков
Продолжается "Особое мнение". у микрофона — Нино Росебашвили, в студии — писатель и журналист Дмитрий Быков.
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Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
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Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
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Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК вчера в 08:34
Общество
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Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.
РБК вчера в 08:59
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Клубы РПЛ могут быть лишены возможности уволить Прядкина
Клубы РПЛ лишатся возможности самостоятельно большинством голосов отправлять в отставку президента лиги.
Газета.Ru 11:31
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Шарлиз Терон понадобилось три операции после «Бессмертной гвардии»
Шарлиз Терон призналась, что перенесла три операции после съемок в фильме "Бессмертная гвардия".
ИА InterMedia 06:01
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM 11:19
Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
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Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
РИА Новости 17:47
Общество
ПФР сообщил об условиях выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей
Выплаты к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагаются людям старше 80 лет.
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Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
Общество
В трех штатах США введен карантин для приезжих из большей части страны
Список штатов США, при въезде из которых в Коннектикут, Нью-Йорк и Нью-Джерси люди должны попадать на двухнедельную изоляцию, вырос в полтора раза, 21 июля пишет издание The Hill.
ИА Красная Весна 16:42
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Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске
Российская газета вчера в 04:37
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Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
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Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия 18:14
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Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей
Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
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Netflix назвал 10 своих самых популярных оригинальных сериалов
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных просмотров платформы, если после запуска сериала прошло как минимум две минуты.
Слово и Дело 13:31
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«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru 15:20
Политика
Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту
URA.Ru вчера в 09:45
Армия и оружие
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
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Экономика
Трутнев: флот для авиакомпании ДФО придется брать в лизинг
Как рассказал на пресс-конференции вице-премьер — полпред президент в ДФО Юрий Трутнев, дальневосточная авиакомпания потребует субсидирования в 30 млрд рублей, чтобы билеты оставались доступными для жителей региона.
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Общество
Опубликован полный текст обращения Юрия Дмитриева к суду
В июле Юрий Дмитриев произнес последнее слово. Его полный текст публикует издание «Медуза».
Петрозаводск говорит 03:59
Киберспорт
Игра Rocket League покинула библиотеку Steam и стала бесплатной
Вашингтон, 21 июля 2020, 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной.
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