Коронавирус
РИА НовостиСенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
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Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.РИА Новостивчера в 16:46
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Сенатор высказался о перспективах новой выплаты пенсионерам в 15 000 рублей
Газета Кемеровавчера в 22:29
Рязанский оценил идею о дополнительных выплатах пенсионерам в размере 15 тысяч рублей
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Газета Кемерова 19 июля в 09:00
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Известия вчера в 18:14
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Футбол
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Общество
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Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину поехать в Москву, чтобы договориться об открытии торговых центров и ресторанов, передает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
В Черногории объявили эпидемию коронавируса
В Черногории из-за роста заболеваемости коронавирусом объявлена эпидемия на всей территории страны.
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Игры
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