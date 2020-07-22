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РИА НовостиРИА НовостиСенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 16:46

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Сенатор высказался о перспективах новой выплаты пенсионерам в 15 000 рублей

Газета Кемеровавчера в 22:29

Идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей оценили в Совфеде

ФАНвчера в 20:03

В Совфеде оценили идею выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 17:01

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

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Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 16:46
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Происшествия

Не менее 14 человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго

По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате стрельбы во время похорон в Чикаго.
RT на русском вчера в 22:01
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
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Общество

Вильфанд предупредил об аномальной температуре в ряде регионов России

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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

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Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 июля в 22:23
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Общество

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Политика

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
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Технологии

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Происшествия

Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут

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Общество

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Общество

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Здоровье

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Футбол

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Встреча завершилась со счетом 1:0. Команда Олега Кононова победила в седьмом матче подряд и с 24 очками удерживает лидерство в турнирной таблице, обгоняя «РФШ» за счет очной игры.
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Газета.Ru вчера в 10:23
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Общество

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Игры

В Сети появились материалы игры, отмененной из-за Ghost of Tsushima

Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
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Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

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Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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