Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
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Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости16:46

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Идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей оценили в Совфеде

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Невские Новости18:15

В Совфеде объяснили, смогут ли пенсионеры получить дополнительные выплаты

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Сенатор: на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей средств нет

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Народные новости19:08

Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

РИА Новости16:46
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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