Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».

с чего всё началось

Варшава полностью повторяет слова старшего брата. Вместе они будут пытаться притормозить строительство. Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.

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