Политика
РИА НовостиСенатор от Крыма назвал главного врага Украины
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию. По его словам, Украина намерена разместить в следующем году на Черном и Азовском морях комплексы крылатых ракет "Нептун".
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с чего всё началось
Сенатор от Крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что главным врагом Украины является не Россия, как заявляют киевские власти, а украинские националисты, которые продолжают уничтожать страну.РИА Новости04:26
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