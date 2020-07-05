Сенатор от Крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что главным врагом Украины является не Россия, как заявляют киевские власти, а украинские националисты, которые продолжают уничтожать страну.

с чего всё началось

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию. По его словам, Украина намерена разместить в следующем году на Черном и Азовском морях комплексы крылатых ракет "Нептун".

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