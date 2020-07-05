Политика

РИА НовостиРИА НовостиСенатор от Крыма назвал главного врага Украины

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию. По его словам, Украина намерена разместить в следующем году на Черном и Азовском морях комплексы крылатых ракет "Нептун".
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с чего всё началось

Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины

Сенатор от Крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что главным врагом Украины является не Россия, как заявляют киевские власти, а украинские националисты, которые продолжают уничтожать страну.
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался прощать тех, кто «аннексировал Крым».
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Общество

Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

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Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

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Экономика

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Как отмечает министр, данным шагом правительство страны намерено «там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола», а граждане Нидерландов должны «создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности».
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Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180, прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
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В результате ДТП пострадали три человека, в том числе беременная женщина.
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Суть очередного коррупционного скандала в том, что «ключи от неба» на самом деле были произведены в России и попали на Украину нелегально.
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В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки

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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
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Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
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Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
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Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
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В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

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Спутник с солнечным парусом оказался эффективнее, чем предполагалось

В июне прошлого года ракета Falcon Heavy компании SpaceX доставила на орбиту экспериментальный спутник LightSail 2 – небольшую коробочку со свернутым парусом из метаматериала площадью около 74 кв. м. После того как он успешно раскрылся, энергия фотонов придала аппарату ускорение, достаточное для того, чтобы сменить орбиту.
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Наталья Орейро завела микроблог в Instagram

Наталья Орейро опубликовала первое видео в микроблоге в Instagram Стоит отметить, что в последнее время имя Натальи Орейро тесно связано с Россией.
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