Политика

РИА НовостиРИА НовостиСенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России

Говоря о претензиях Варшавы, касающихся Второй мировой войны, сенатор отметил, что именно "наша страна восстанавливала разрушенную Польшу, Советская армия освобождала страну от фашизма, погибли сотни тысяч наших солдат".
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

Сенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России

Польские политики позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, якобы причитающихся Варшаве от России за ущерб в годы войны, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
РИА Новости07:29

Подробнее о событии

Польше напомнили, кто ее освободил и восстановил

Вести.Ru08:19

Сенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России

РИА Новости07:29

Сенатор: Польша позорит себя заявлениями о компенсациях со стороны РФ

РЕН ТВ06:08

В России заявили о позоре Польши

Взгляд.ру06:49

Сенатор РФ назвал поведение польских политиков позором страны

Известия06:32

В Совете Федерации ответили на требование Качиньского о компенсации с России

Lenta.ru07:08

В Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России

Московский Комсомолец06:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия вчера в 07:43
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru 09:27
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала редкое фото 16-летнего сына Пети

Телеведущая Юлия Высоцкая показала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен разговаривающий по телефону сын Андрея Кончаловского Петр.
Народные новости 06:58
Биатлон

Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ

Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
РИА Новости вчера в 11:45
Спорт

Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира

В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Вести.Ru 07:27
Происшествия

Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:45
Футбол

Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»

Участие футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина в товарищеском матче с австрийским "Ред Буллом" в субботу поможет ему набрать форму и даст практику для дальнейшей игры в составе "Сочи" на правах аренды, выразил мнение в разговоре с РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 07:35
Армия и оружие

Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА

В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
NewInform вчера в 08:56
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" одержали победу над казахстанским "Барысом" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 09:11
Происшествия

Монеты стоимостью более миллиона евро пропали из музея в Словакии

Исторические монеты стоимостью более миллиона евро были украдены из коллекции Словацкого национального музея в Братиславе.
Политическая Экспертиза 08:13
Общество

Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров

Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу.
Российская газета 09:28
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны

Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Planet Today 23 января в 07:12
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Здоровье

Студентка из Китая с симптомами вируса госпитализирована в Саратове

Роспотребнадзор заявил о госпитализации студентки из Китая с симптомами вирусного заболевания. Сообщение появилось на сайте ведомства.
Новости Саратова 05:48
Общество

Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
РИА Новости 08:26
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 23 января в 18:13
Технологии

Ученые создали сверхтонкий сенсорный экран для смартфонов будущего

Ученые создали уникальный сверхтонкий сенсорный дисплей, который можно легко скрутить в трубочку.
Дни24 08:08
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 05:15
Общество

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
РИА Новости вчера в 14:55
Здоровье

Врачи назвали ранние признаки рака, которые нельзя игнорировать

Специалисты назвали ранние симптомы онкологии, но при этом отметили: в некоторых случаях они появляются и из-за других заболеваний, поэтому стоит обратиться к врачу за консультацией и провести полное обследование в случае необходимости.
OAnews 08:52
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».
RT на русском 08:26
Происшествия

В Бердске водитель выкинул пассажирку из автобуса

Вечерний курьер 09:16
Общество

Посольство назвало «шпиономанией» ситуацию с торгпредством в Японии

«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», — говорится в тексте.
РБК 09:20
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости 07:07
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 08:51
Происшествия

В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека

Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 08:35
Общество

На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром

Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
РИА Новости 01:51
Общество

Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде

Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Право и справедливость
Польская политическая партия
Консервативная политическая партия Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ярослав Качиньский
Польский политик
Польский политик; основатель и председатель правящей консервативной партии «Право и справедливость». С 14 июля 2006 по 9 ноября 2007 годы - премьер-министр Польши. Брат-близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске президента Польши Леха Качиньского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное