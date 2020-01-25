Польские политики позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, якобы причитающихся Варшаве от России за ущерб в годы войны, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

с чего всё началось

Говоря о претензиях Варшавы, касающихся Второй мировой войны, сенатор отметил, что именно "наша страна восстанавливала разрушенную Польшу, Советская армия освобождала страну от фашизма, погибли сотни тысяч наших солдат".

Сенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России

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