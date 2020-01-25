Политика
РИА НовостиСенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России
Говоря о претензиях Варшавы, касающихся Второй мировой войны, сенатор отметил, что именно "наша страна восстанавливала разрушенную Польшу, Советская армия освобождала страну от фашизма, погибли сотни тысяч наших солдат".
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с чего всё началось
Польские политики позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, якобы причитающихся Варшаве от России за ущерб в годы войны, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.РИА Новости07:29
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Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
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Юлия Высоцкая показала редкое фото 16-летнего сына Пети
Телеведущая Юлия Высоцкая показала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен разговаривающий по телефону сын Андрея Кончаловского Петр.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ
Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Спорт
Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира
В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Происшествия
Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест
Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.
Футбол
Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»
Участие футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина в товарищеском матче с австрийским "Ред Буллом" в субботу поможет ему набрать форму и даст практику для дальнейшей игры в составе "Сочи" на правах аренды, выразил мнение в разговоре с РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА
В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" одержали победу над казахстанским "Барысом" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
Монеты стоимостью более миллиона евро пропали из музея в Словакии
Исторические монеты стоимостью более миллиона евро были украдены из коллекции Словацкого национального музея в Братиславе.
Общество
Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров
Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Здоровье
Студентка из Китая с симптомами вируса госпитализирована в Саратове
Роспотребнадзор заявил о госпитализации студентки из Китая с симптомами вирусного заболевания. Сообщение появилось на сайте ведомства.
Общество
Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Технологии
Ученые создали сверхтонкий сенсорный экран для смартфонов будущего
Ученые создали уникальный сверхтонкий сенсорный дисплей, который можно легко скрутить в трубочку.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака, которые нельзя игнорировать
Специалисты назвали ранние симптомы онкологии, но при этом отметили: в некоторых случаях они появляются и из-за других заболеваний, поэтому стоит обратиться к врачу за консультацией и провести полное обследование в случае необходимости.
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».
Происшествия
В Бердске водитель выкинул пассажирку из автобуса
Общество
Посольство назвало «шпиономанией» ситуацию с торгпредством в Японии
«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», — говорится в тексте.
Общество
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Политика
Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Происшествия
В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека
Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Общество
На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром
Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Общество
Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде
Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.