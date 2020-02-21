Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.

с чего всё началось

Член Совета Федерации от исполнительной власти Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала предложение депутата Верховной рады Алены Мошенец провести местные выборы на Украине с привлечением к голосованию крымчан.

Сенатор ответила на планы Киева провести украинские выборы для крымчан

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