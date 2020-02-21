Политика

Газета.RuГазета.RuСенатор поддержал инициативу упрощенного получения гражданства РФ

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал данные о предоставление упрощенного порядка получения гражданства России для приезжих из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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с чего всё началось

Глава комитета Госдумы по делам СНГ объяснил, почему выгодно упростить выдачу гражданства РФ

Как объяснил глава комитета по делам СНГ, в список стран, жителям которых упростили процедуру получения российского гражданства, вошли те государства, где проживают наибольшее число наших соотечественников.
URA.Ruвчера в 11:23

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Депутат Калашников разъяснил необходимость упрощения выдачи гражданства РФ

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Госдума назвала плюсы проекта об упрощенном гражданстве

Телеканал 360°вчера в 16:22

Жители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше

РБКвчера в 05:37

В Думе назвали «главное достоинство» проекта об упрощённом гражданстве

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ объяснил, почему выгодно упростить выдачу гражданства РФ

URA.Ruвчера в 11:23

В Совфеде оценили идею упростить получение гражданства жителям ряда стран

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В Госдуме назвали плюсы идеи об упрощении получения гражданства

РИА Новостивчера в 15:22
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Белорусам предлагают российское гражданство на льготных условиях

КП - Беларусьвчера в 09:16
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
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АСА 104: Мухумат Вахаев перевесил Евгения Гончарова

Sports.ru вчера в 03:44
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Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY вчера в 12:08
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Каше стал частью обмена, в результате которого «Бостон» отдал форварда Дэвида Бэкеса, защитника Акселя Андерссона и выбор в первом раунде драфта-2020.
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Подросток попытался убить ребенка в Мурманской области

Подросток из города Кандалакша Мурманской области попытался убить ребенка, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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В последнее время различные источники всё активнее говорят о том, что новые топовые видеокарты AMD Radeon выйдут совсем скоро.
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Хоккей

Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
Газета.Ru вчера в 22:35
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В Якутии у пациентки из Таиланда не подтвердили коронавирус

Анализы прибывшей из Таиланда пациентки республиканской больницы №1 в Якутии не подтвердили наличие коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости 00:20
Шоу-бизнес

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Все желающие могли наблюдать за событием в прямом эфире. Однако, это удовольствие было не бесплатным.
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Завершились восемь матчей 1/16 Лиги Европы УЕФА. Испанский "Хетафе" выиграл у голландского "Аякса" — 2:0.
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Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
RT на русском вчера в 05:27
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Зеленский напомнил, что эвакуированные из Уханя украинцы братья, а не «прокаженные»

На инцидент жестко отреагировал глава государства, напомнивший гражданам своей страны, что эвакуированные украинцы являются братьями, а не людьми с рогами и копытами, отмечает RT.
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Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Газета.Ru 00:56
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Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.
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Источник назвал дату запуска британских спутников OneWeb с Байконура

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Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
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Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
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Некоторые хотят родить не на территории своей страны, а именно в Приморье.
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США ужесточили экспортный режим в отношении России

Соединенные Штаты решили ужесточить экспортный режим в отношении России, переведя РФ в категорию стран D, следует из уведомления (.pdf) Минторга США.
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Курс доллара. Прогноз на 20—21 февраля

По итогам торгов среды курс доллара на Московской бирже составил 63,55 руб./$, что всего на 1 коп. ниже закрытия прошлой недели.
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Случай повторного заражения коронавирусом зафиксирован в Китае

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Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии

Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
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Космос

На Марсе обнаружили военный корабль

Скотт Уоринг, знаменитый уфолог из Китая, рассказал еще об одной загадочной находке на поверхности Красной планеты.
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Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
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Природные пожары могут повлиять на глобальное потепление

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Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
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Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98

Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.
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Леонид Иванович Калашников
Российский политик
Российский политик, депутат Государственной думы Российской Федерации V, VI и VII созывов. Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции КПРФ. С 2008 года - член Президиума ЦК КПРФ и одновременно секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям.
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