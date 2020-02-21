Как объяснил глава комитета по делам СНГ, в список стран, жителям которых упростили процедуру получения российского гражданства, вошли те государства, где проживают наибольшее число наших соотечественников.

с чего всё началось

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