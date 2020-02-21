Политика
Газета.RuСенатор поддержал инициативу упрощенного получения гражданства РФ
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал данные о предоставление упрощенного порядка получения гражданства России для приезжих из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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с чего всё началось
Как объяснил глава комитета по делам СНГ, в список стран, жителям которых упростили процедуру получения российского гражданства, вошли те государства, где проживают наибольшее число наших соотечественников.URA.Ruвчера в 11:23
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Соединенные Штаты решили ужесточить экспортный режим в отношении России, переведя РФ в категорию стран D, следует из уведомления (.pdf) Минторга США.
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