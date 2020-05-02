Россиянам не стоит рассчитывать на отпуск за границей до конца этого года, риск того, что купленными авиабилетами и забронированными гостиницами за рубежом не удастся воспользоваться из-за ситуации с коронавирусом, велик, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

с чего всё началось

Сенатор посоветовал россиянам не рассчитывать на отдых за границей

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