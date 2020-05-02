Путешествия
Evo-rus.comСенатор посоветовал россиянам не рассчитывать на отдых за границей
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с чего всё началось
Россиянам не стоит рассчитывать на отпуск за границей до конца этого года, риск того, что купленными авиабилетами и забронированными гостиницами за рубежом не удастся воспользоваться из-за ситуации с коронавирусом, велик, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.РИА Новости06:30
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