Общество

РИА НовостиРИА НовостиСенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
Читать в источнике
Комментировать905
с чего всё началось

Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди

Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
РИА Новости09:41

Подробнее о событии

В Совфеде предложили ввести прогулки по графику для пенсионеров

Российская газета11:19

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

Комсомольская правда10:37

В Совфеде предложили пенсионерам гулять на улице по очереди

News.ru09:56

«Пожилые и этого лишены»: В Совфеде предложили разрешить прогулки для пенсионеров, но по очереди

Царьград10:07

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять во дворах по очереди

URA.Ru09:59

В Совфеде предложили разрешить пожилым людям прогулки по очереди

Известия10:14

Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди

РИА Новости09:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:40, Ашберн
Общество

В США за сутки умерли почти две тысячи зараженных коронавирусом

Около двух тысяч зараженных коронавирусом нового типа скончались за сутки в Соединенных Штатах.
Московский Комсомолец 19:15
4
Общество

Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Известия 18:56
15
Общество

В Берлине задержали более 100 человек на акции протеста

Полиция Берлина задержала более 100 человек на акции протеста против ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:56
30
Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Бангкока в Хабаровск

РБК 23:07
2
Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
9
Общество

В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Общее число заболевших достигло 14 Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Республике Алтай, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19, в том числе у медицинского работника.
АМИТЕЛ 23 апреля в 13:20
10
Политика

Совфед объяснил запрет Запада на просьбы помощи от Европы к России

Заявление собеседника агентства касалось высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова, который ранее рассказал журналистам, что «небольшие» страны НАТО и Евросоюза хотят, но не могут попросить помощи у России, чтобы побороть эпидемию COVID-19, так как им запрещают это сделать более мощные государства Запада.
Известия 17:31
3
Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
300
Общество

В России приняли закон о выплатах семьям с безработными

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.
Летидор вчера в 12:00
2
Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
285
Общество

Путешественник из Китая назвал российских женщин толстухами

News.ru 23:32
2
Общество

СМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына

ТАСС 22:52
33
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
215
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
53
Политика

Мединский прокомментировал демонтаж памятника Коневу в Праге

В свою очередь Мединский передал в Следственный комитет России (СКР) список лиц, причастных к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
ТАСС вчера в 13:53
52
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
596
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
4,2K
Армия и оружие

Турция хочет стать сверхдержавой: что значат слова Эрдогана о «центре мирового порядка»

Турция как центр мирового порядка Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник на встрече с руководящими кадрами своего политического движения - Партии справедливости и развития (ПСР) заявил, что Турция после последствий коронавирусной пандемии станет одним из центров нового мирового порядка.
ФАН вчера в 05:48
2
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
5,8K
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для дачников и прогулок пенсионеров

Инфекционисты поспорили о скачках заболеваемости COVID-19 и выходе на плато Для тех, у кого есть дача, но нет возможности поехать на машине, можно организовать транспортировку при запросе соответствующего пропуска и так распределить потоки, чтобы минимизировать социальные контакты, добавила Киркора.
Национальная служба новостей 03:31
2,4K
Футбол

Футболиста «Монпелье», заболевшего коронавирусом, вывели из комы

Полузащитник «Монпелье» Салоном Самбия выведен из состояния искусственной комы, сообщает RTL со ссылкой на агента футболиста Фредерика Герра.
Bookmaker-ratings.ru 16:15
Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
224
Происшествия

95 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области.
Твой Иркутск 22:39
1
Культура

Кто победит в шоу «Маска»: Валерия и Пригожин назвали фаворитов

Финалисты вовсю готовятся, а члены жюри все еще строят догадки о том, кто же скрывается под масками.
НТВ 08:15
1
Космос

Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180

Актуальные Новости 13:21
6
Армия и оружие

17 дней — до Великой Победы. Что было 23 апреля 1945 года

В 22 часа 30 минут был дан салют войскам 1-го Украинского фронта, в том числе 2-й польской армии генерал-лейтенанта Сверчевского, прорвавшимся к Берлину и вышедшим на реку Эльба, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
ГТРК Пенза 23 апреля в 03:25
Шоу-бизнес

Фанаты удивились постельному снимку Саши Савельевой и Кирилла Сафонова

Постельное фото, на котором исполнительница запечатлена в объятьях своего супруга, Кирилла Сафонова, серьезно всколыхнуло фанатские ряды звезд.
OvideO.ru 15:22
Футбол

Диего Коста: «Конте никогда не продержался бы в „Реале“ полный сезон»

Форвард «Атлетико» Диего Коста в общении с ESPN Brasil высказался о главном тренере «Интера» Антонио Конте, под руководством которого играл за «Челси».У меня были проблемы с Конте вне поля, но я думаю, что он действительно хороший тренер.
Soccer.ru 17:02
Политика

Белый дом может отправить главу минздрава США в отставку

Вашингтон, 26 апреля 2020, 05:13 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправить в отставку главу американского минздрава Алекса Азара, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.
REGNUM 22:13
1
Происшествия

В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе

Российская газета 14:07
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Владимирович Рязанский
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное