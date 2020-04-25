Общество

РИА НовостиРИА НовостиСенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
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с чего всё началось

Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди

Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 09:41

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В Совфеде предложили ввести прогулки по графику для пенсионеров

Российская газетавчера в 11:19

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

Комсомольская правдавчера в 10:37

Сенатор предложил разрешить пенсионерам гулять по очереди

РИА Новостивчера в 09:41

«Пожилые и этого лишены»: В Совфеде предложили разрешить прогулки для пенсионеров, но по очереди

Царьградвчера в 10:07

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять во дворах по очереди

URA.Ruвчера в 09:59

В Совфеде предложили пенсионерам гулять на улице по очереди

News.ruвчера в 09:56

В Совфеде предложили разрешить пожилым людям прогулки по очереди

Известиявчера в 10:14
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Культура

Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
249
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Общество

В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 01:41
2,4K
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,2K
Общество

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
238
Общество

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

РИА Новости вчера в 18:01
32
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
2
Политика

Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РИА Новости вчера в 23:07
17
Общество

В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.
РИА Новости 00:38
1
Происшествия

В Туле произошел пожар на заводе резинотехнических изделий

Как сообщает МЧС России в своем Telegram-канале, возгорание произошло на крытой площадке завода "Техпрогресс" (производит изделия из битума и дорожно-полимерной ленты) на площади 800 кв. м и в кабинете на первом этаже административного здания площадью 9 кв. м. К настоящему времени возгорание локализовано.
РБК вчера в 18:42
Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
321
Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл на Камчатку из Таиланда

Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" из Бангкока с россиянами на борту приземлился в аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
ТАСС вчера в 23:13
6
Авто

Где лучше покупать подержанный автомобиль: у дилера или с рук?

На сегодняшний день многие дилеры занимаются продажей не только новых машин, но и автомобилей с пробегом, которые были выкуплены у бывших владельцев или взяты на реализацию.
Car.ru вчера в 13:28
Политика

Украинские СМИ объяснили, почему Саакашвили не сможет быть чиновником

Киев, 26 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сможет работать в правительстве Украины из-за имеющейся у него судимости, сообщили 25 апреля в киевском издании «Обозреватель».
REGNUM вчера в 23:54
22
Экономика

Охрименко: Пособие по безработице на Украине – это вообще тайна

Формально фонд выплат по безработице формируется за счёт ЕСВ, но его на время карантина разрешили не платить, поэтому вообще непонятно, где они возьмут деньги.
Украина.ру 24 апреля в 04:19
Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 24 апреля в 09:23
1,9K
Армия и оружие

В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США

В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия.
Военное дело 24 апреля в 06:22
42
Армия и оружие

На Украине поддержали появление 54 истребителей США вблизи Камчатки

Соединенные Штаты значительно укрепят свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах благодаря развертыванию к 2021 году на Аляске 54 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II.
Известия 01:04
32
Здоровье

В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19

В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
2
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
5,8K
Технологии

В РКС разработали энергоэффективные платы для космических систем

Политическая Экспертиза 24 апреля в 06:32
1
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
6
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,4K
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 24 апреля в 09:45
435
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
1,3K
Общество

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
431
Происшествия

И.о. главврача красноярского госпиталя выпала из окна

РИА Новости вчера в 23:46
343
Армия и оружие

Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»

RT на русском вчера в 11:58
8
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
374
Общество

В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 00:50
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Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России.
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