Общество

ВедомостиВедомостиВ Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января. Он обосновал уменьшение выходных важностью поддержания экономики после последствий коронавируса.
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Андрей Кутепов
Таким образом, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%
— Андрей Кутепов, политикРИА Новости 03:14
с чего всё началось

В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19.
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