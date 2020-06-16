Общество
ВедомостиВ Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января. Он обосновал уменьшение выходных важностью поддержания экономики после последствий коронавируса.
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Таким образом, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%
— Андрей Кутепов, политикРИА Новости 03:14
с чего всё началось
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19.РИА Новости04:54
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Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти
Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом.
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Парламентская газета вчера в 16:11
Политика
Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России
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Российская газета вчера в 23:29
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Происшествия
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В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
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Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
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Борцы с расизмом по ошибке перечислили миллионы в фонд друзей полиции
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