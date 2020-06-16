Общество
ИзвестияСенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
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Таким образом, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%
— Андрей Кутепов, политикРИА Новости 03:14
с чего всё началось
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19.РИА Новости04:54
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