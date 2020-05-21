Общество

ГородовойГородовойСенатор предложил ввести уголовную ответственность за серые зарплаты

Сенатор Анатолий Артамонов, возглавляющий в Совете Федерации бюджетный комитет, предложил ввести в уголовный кодекс ответственность для работодателей, кто выдает зарплату в «конвертах» и не платит с нее налоги.
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с чего всё началось

В России предложили массово сажать за серые зарплаты

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.
РИА Новостивчера в 03:43

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В Совфеде предложили ужесточить уголовное наказание за «серые зарплаты»

Газета.Ruвчера в 07:07

«Это рабский труд!» В Госдуме поддержали уголовное наказание за «серую» зарплату

Национальная служба новостейвчера в 10:38

В Госдуме оценили идею об уголовном наказании за серые зарплаты

РИА Новостивчера в 07:46

В «Опоре России» раскритиковали идею ужесточить наказание за «серые» зарплаты

Известиявчера в 13:56

В СФ готовят законопроект об уголовной ответственности за «серые» зарплаты любого размера

ТАССвчера в 04:48

В России предложили установить уголовную ответственность за выплату «серой» зарплаты

Комсомольская правдавчера в 04:29

В России захотели массово сажать за серые зарплаты

Lenta.ruвчера в 03:58
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Путешествия

Греция открывает авиасообщение для туристов с 15 июня

Сезонные отели в стране начнут открываться с 15 июня, а уже с 1 июля начнут прибывать первые международные чартеры.
Сайт интересных новостей вчера в 14:25
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Происшествия

В Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять погибли

Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111.
REGNUM вчера в 01:11
Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
1,9K
Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Политика

США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru вчера в 16:02
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Религия

Православные встречают День святителя Николая Чудотворца

Православные верующие 22 мая встречают Николу весеннего — День памяти святителя Николая чудотворца.
Областная газета 00:38
Космос

Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал

Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС 20 мая в 19:06
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Общество

Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020

Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
REGNUM вчера в 10:34
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Политика

Путин назвал провокацией слухи о переходе на дистанционное образование

Президент России Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное.
Православие и Мир вчера в 08:25
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Армия и оружие

Минобороны перебрасывает в Дагестан мобильные госпитали

Военные оперативно перебросят в Дагестан два мобильных госпиталя на 200 мест.
BFM.ru вчера в 13:19
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Здоровье

Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19

Американский исследователь, доктор медицинских наук Стивен Ментцер и ученые из других стран выявили особенность коронавируса, которая может объяснить большинство летальных исходов в результате заражения.
Российская газета 01:20
Политика

Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая

С 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах - мокрый снег.
Интерфакс вчера в 00:30
Общество

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы

Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
78
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
1,1K
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
2,1K
Наука

Создан бионический глаз, который превосходит человеческий

Искусственный бионический глаз даст человеку возможность видеть в темноте, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 07:15
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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
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Единоборства

Гаджиев рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

Газета.Ru вчера в 09:20
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Общество

16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки

Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
ГТРК Карелия 02:03
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Экономика

России предрекли череду карантинов до 2021 года

Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru вчера в 19:48
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Гаджеты

Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek

По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor вчера в 02:54
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Здоровье

В Кузбассе выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, 8 новых случаев заболевания выявлено в Новокузнецке, 3 — в Междуреченске, по 1 случаю зафиксировано в Кемерово, Юрге и Осинниках.
RuNews24.ru 02:31
Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
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Общество

За сутки в Омской области выявили 65 новых случаев коронавируса

Представители регионального Минздрава проинформировали о росте числа заболевших коронавирусом граждан в Омской области – там за сутки выявили 65 новых случаев инфицирования.
RuNews24.ru 20 мая в 02:05
13
Общество

В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом

Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:46
710
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
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