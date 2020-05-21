МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

с чего всё началось

Сенатор Анатолий Артамонов предложил ввести в России уголовное наказание за «серые» зарплаты. Ответственность должна наступать за выплату таким образом любой суммы, считает он. Сенатор направил предложение в общенациональный план по восстановлению экономики, передает «РИА Новости».

Авто Ален Прост против клиентских машин На прошлой неделе руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер предложил разрешить использование клиентских машин, чтобы помочь небольшим командам сократить расходы и повысить конкурентоспособность.

Общество Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале". 405

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Космос Солнечный зонд NASA Parker начинает марафон по наблюдению за Солнцем Солнечный зонд NASA Parker был запущен в августе 2018 года для семилетней миссии по изучению Солнца.

Космос Стало известно об отказе «Роскосмоса» помогать НАСА улететь на Луну «Роскосмос» продолжительное время отказывался отправлять на Международную космическую станцию (МКС) миссии длительностью более полугода, которые помогли бы НАСА подготовить астронавтов для полетов на Луну и Марс, сообщает NASASpaceflight.com. 11

Общество Виктор Томенко попросил предпринимателей не провоцировать людей Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к предпринимателям и руководителям различных организаций, учреждений, заведений и магазинов с просьбой не провоцировать людей. 8

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1K

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Общество В Тверской области 19 человек заболели коронавирусом и 111 выздоровели За сутки в регионе увеличилось число летальных случаев +1. В Тверской области 1 тыс 131 случай заболевания COVID-19 подтвержден в регионе к утру 19 мая. 17

Общество В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 697

Общество В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции 10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар. 3

Кино Фанаты добились выпуска «Лиги справедливости» от Зака Снайдера Киностудия Warner Brothers все же прогнулась под напором фанатов вселенной DC и кинодела Зака Снайдера, которые требовали выпустить режиссерскую версию фильма про супергероев. 2

Энергетика Нефть дорожает на оптимизме вокруг снижения запасов в США Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,8 миллиона баррелей, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 2,4 миллиона баррелей. 24

Общество В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима. 1,4K

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. 1,4K