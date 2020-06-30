Политика

РБКРБКСенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Поправка оказалась в числе более 500 предложений сената, подготовленных для внесения в бюджет.
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США объяснили желание выкупить российские С-400 у Турции

Lenta.ru21:30

СМИ: в сенате США предложили выкупить у Турции С-400

RT на русском19:57

СМИ: США могут выкупить у Турции системы С-400

ТАСС17:11

СМИ сообщило о возможности США купить российские С-400 у Турции

РИА Новости19:18

США могут выкупить у Турции системы С-400

Известия18:07

В США республиканцы предложили выкупить у Турции системы С-400

Московский Комсомолец17:26

США могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы С-400

Комсомольская правда19:37
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Политика

СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй на переговорах

Президент США Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров называл канцлера Германии Ангелу Меркель "глупой" и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России, а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй называл "дурой", критикуя ее бесхарактерность в отношении Brexit, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 21:26
Общество

В Думу внесен проект о направлении маткапитала на покупку техники для дистанционной учебы

Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на "дистанционку" многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.
ТАСС 15:03
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Шоу-бизнес

Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
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Происшествия

Рабочих эвакуировали с крыши горящего дома в Макарове

К моменту прибытия расчета было сильное задымление внутри здания, трое рабочих на крыше оказались отрезаны от выхода.
АСТВ 21:00
Кино

Кинорынок Каннского фестиваля завершил свою работу

Кинорынок Каннского фестиваля Marché du Film завершил свою работу. В этом году он проходил в онлайн-формате.
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Когда откроются врата Ан’Киража в «World of Warcraft Classic»

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Политика

Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»

Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
Газета.Ru 15:00
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

Lenta.ru 16:25
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Космос

Астронавт NASA потерял зеркало, выходя в открытый космос с борта МКС

Вашингтон, 27 июня 2020, 09:12 — REGNUM Астронавт NASA Кристофер Кэссиди во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции потерял нарукавное зеркальце — оно слетело со скафандра и выпало наружу станции.
REGNUM 27 июня в 02:12
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Общество

В Индии официально запретили Tik Tok и еще 58 приложений

Tik Tok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat стали запрещенными приложениями на территории Индии.
Невские Новости 16:46
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Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
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Происшествия

Отца детей из читинской заброшки приговорили к 3 годам колонии

Александра Чипизубова, которого в январе нашли общественники в заброшенном доме вместе с четырьмя детьми, приговорили к 3 годам лишения свободы.
Забайкальский рабочий 21:01
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Общество

Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина

Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM 09:02
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Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
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Финансы

Союзники США резко отреагировали из-за массовой печати долларов

Зарубежные партнеры США вознамерились резко сократить свои вложения в госдолг Штатов из-за печати нескольких триллионов долларов, пишет китайское издание Sohu.
Вечерний курьер 06:58
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Общество

Мосгоризбирком заявил об отсутствии злого умысла в инциденте на участке в Лефортово

Не вижу никакого злого умысла в этом.
Комсомольская правда 15:57
Гаджеты

Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами

Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки.
ГЛАС.RU 10:06
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Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
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Космос

В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы

Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
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Здоровье

В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом

Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
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Наука

В Арктике наблюдается нашествие бобров из-за таяния вечной мерзлоты

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Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor 10:29
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Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
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Политика

Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну

Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru 18:27
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Наука

Ездовые собаки разводились людьми раньше, чем ранее предполагалось

Секвенирование генома показало, что 9500-летние останки собаки, которые были найдены на отдаленном острове в Сибири, очень схожи с живыми ездовыми собаками в Гренландии.
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Здоровье

У 4786 человек в Самарской области подтвержден коронавирус

На 29 июня в Самарской области у 4 786 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
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Экономика

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
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Политика

В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
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Джон Тьюн
Американский политик
Американский политик, сенатор США от штата Южная Дакота с 2005 года, член республиканской партии. В 1997-2003 годах был членом Палаты представителей США от Южной Дакоты.
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