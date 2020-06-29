Политика

РБКРБКСенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Поправка оказалась в числе более 500 предложений сената, подготовленных для внесения в бюджет.
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 издания, соответствующая поправка предложена к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2021 финансовый год (NDAA).
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