Политика
РБКСенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. Поправка оказалась в числе более 500 предложений сената, подготовленных для внесения в бюджет.
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с чего всё началось
По информации издания, соответствующая поправка предложена к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2021 финансовый год (NDAA).RT на русском19:57
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
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Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
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В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
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США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
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Конкурс для публики музыкального фестиваля «Рок над Волгой» объявлен в Самарской области.
Коммерсантъ Самара 06:53
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Минтруд: пенсии получают более 40 млн россиян
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила о том, что получателями пенсий в стране оказались 42 миллиона человек.
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Ровные стены одинаковой толщины. На Марсе обнаружили древние руины
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Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
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Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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