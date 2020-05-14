В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в 2020 году. Письмо с такой просьбой направлено и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. Инициативу поддержали в Госдуме.

с чего всё началось

Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости. Соответствующее обращение он направил исполняющему обязанности главы правительства Андрею Белоусову.

Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии

Игры Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники. 153

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 2,1K

Шоу-бизнес Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.

Авто Купеобразный Volkswagen Tiguan попался почти без камуфляжа Именно рынок Поднебесной станет для новинки одним из приоритетных. Автомобиль почти полностью освободился от камуфляжной пленки. 1

Политика Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. 238

Политика Путин: три геномных центра мирового уровня создаются в РФ В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова на совещании заявила, что, кроме "Роснефти" - ведущего индустриального партнера, - уже определен "достаточно широкий спектр возможных партнеров".

Общество В Минпросвещения рассказали о порядке сдачи ЕГЭ в 2020 году Днем ранее поступило сообщение от заместителя Минпросвещения Дмитрия Глушко о том, что выпускники будут сдавать лишь два предмета.

Общество В России создали вирусы, убивающие раковые клетки Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки. 1K

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 662

Авто BYD представит для Европы электрокар круче Tesla В начале текущего года компания BYD представила свой флагманский кроссовер Han.

Общество Власти Кубани предложили брать деньги за жильё в обсерваторах Люди приезжают с целью две недели на государственном обеспечении посидеть в обсерваторе, а потом поселиться, продолжить проживание на курорте, не собираясь возвращаться в родной регион, — цитирует ТАСС первого вице-губернатора региона Андрея Алексеенко. 14

Политика МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости». 1,2K

Политика Чижов оценил возможность открытия внешних границ в ЕС Вопрос об открытии внешних границ Шенгенской зоны, которые были закрыты на фоне пандемии COVID-19, в практическом плане пока не стоит, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Футбол РФС может в пятницу принять решение о возобновлении сезона Решение о возобновлении РПЛ будет с большой долей вероятности принято в пятницу на исполкоме РФС, сообщает комментатор Нобель Арустамян.