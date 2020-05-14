Экономика
Российская газетаСенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии
Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости. Соответствующее обращение он направил исполняющему обязанности главы правительства Андрею Белоусову.
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с чего всё началось
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в 2020 году. Письмо с такой просьбой направлено и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. Инициативу поддержали в Госдуме.Известиявчера в 17:01
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В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в 2020
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