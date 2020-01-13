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Национальная служба новостейНациональная служба новостейСенатор раскритиковал пенсионную схему накоплений Центробанка

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН усомнился в честности предложения Центробанка по новой схеме пенсионных накоплений. Новaя пенсионнaя схемa позволит грaждaнaм выбрaть вaриaнт выплaты денежных средств.
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Сенатор раскритиковал пенсионную схему накоплений Центробанка

Национальная служба новостей12 января в 06:00

«Эти деньги не должны облагаться налогом дважды»: сенатор раскритиковал идею обложить 13-процентным налогом пенсионные накопления россиян

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Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. основатель Партии пенсионеров России.
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