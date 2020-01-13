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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН усомнился в честности предложения Центробанка по новой схеме пенсионных накоплений. Новaя пенсионнaя схемa позволит грaждaнaм выбрaть вaриaнт выплaты денежных средств.
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Сенатор раскритиковал пенсионную схему накоплений Центробанка
Национальная служба новостей12 января в 06:00
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