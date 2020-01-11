с чего всё началось

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН усомнился в честности предложения Центробанка по новой схеме пенсионных накоплений. Новaя пенсионнaя схемa позволит грaждaнaм выбрaть вaриaнт выплaты денежных средств.

Общество Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Происшествия Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова 19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.

Авто Volkswagen готовит кроссовер больше Teramont Компания Volkswagen запатентовала дизайн нового большого внедорожника, построенного на базе актуального Teramont.

Общество Суд в Татарстане признал Путина, Пескова и Сечина социальной группой В заключении экспертов сказано, что в ролике содержатся высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе — премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Футбол «Рома» определила трёх кандидатов на замену Дзаньоло Напомним, 20-летний итальянский полузащитник «Ромы» Никола Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена и повреждение мениска на 31-й минуте встречи после столкновения с Адриеном Рабьо и Маттейсом де Лигтом.

Футбол Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату Каждый год клуб предоставляет смету, затем правительство области заключает социально-партнёрское соглашение и деньги футболистам поступают в полном объёме, пояснил министр спорта региона Илья Резник.

Здоровье Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи «Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.

Экономика «Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".

Недвижимость Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.

Космос «В поисках внеземной жизни мы должны вернуться на Энцелад» Программа «Вояджер» стала одним из самых успешных проектов в истории межпланетных исследований – два космических аппарата передали ученым качественные снимки Юпитера и Сатурна и пересекли границу Солнечной системы.

Общество Полисы ОСАГО начнут оформлять на новых бланках Как сообщили в РСА, Гознак начал отгружать с 26 декабря 2019 года бланки полисов ОСАГО серии «РРР».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.

Экономика «Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.