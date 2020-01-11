Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейСенатор раскритиковал пенсионную схему накоплений Центробанка

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН усомнился в честности предложения Центробанка по новой схеме пенсионных накоплений. Новaя пенсионнaя схемa позволит грaждaнaм выбрaть вaриaнт выплaты денежных средств.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьградвчера в 07:57

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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

РИА Новостивчера в 05:44

Планы пенсионной реформы раскрыл Центробанк

Deita.ruвчера в 16:38

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ruвчера в 08:59

Россиянам предложили новую пенсионную схему, только она хуже имеющихся. Объясняем тонкости ГПП

Дождь14:31

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ruвчера в 04:50

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБКвчера в 01:46

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газетавчера в 02:00
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Общество

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Lenta.ru 20:42
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13:14
Происшествия

В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Российская газета 02:49
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Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Происшествия

Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова

19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Газета.Ru 12:11
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Представители Бабкиной и Кадышевой опровергли сведения об их драке

«Книги, в которой описана драка Кадышевой и Бабкиной, в природе не существует», – сообщили представители Надежды Кадышевой.
RuNews24.ru 14:30
Армия и оружие

Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика

ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
Известия 19:35
Авто

Volkswagen готовит кроссовер больше Teramont

Компания Volkswagen запатентовала дизайн нового большого внедорожника, построенного на базе актуального Teramont.
Новые автомобили 10:27
Общество

Суд в Татарстане признал Путина, Пескова и Сечина социальной группой

В заключении экспертов сказано, что в ролике содержатся высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе — премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и главы "Роснефти" Игоря Сечина.
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Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

RuNews24.ru 11 января в 09:02
Футбол

«Рома» определила трёх кандидатов на замену Дзаньоло

Напомним, 20-летний итальянский полузащитник «Ромы» Никола Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена и повреждение мениска на 31-й минуте встречи после столкновения с Адриеном Рабьо и Маттейсом де Лигтом.
Чемпионат 07:43
Футбол

Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату

Каждый год клуб предоставляет смету, затем правительство области заключает социально-партнёрское соглашение и деньги футболистам поступают в полном объёме, пояснил министр спорта региона Илья Резник.
Иркутск Сегодня 11 января в 21:00
Наука

Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок

Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
РЕН ТВ 06:47
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 05:50
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости 11 января в 22:56
Недвижимость

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК 22:04
Происшествия

На мосту в Кемерове произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Кемерове на автомобильном мосту сегодня утром, 14 января, произошло массовое ДТП. По данным VSE42.Ru, столкнулись семь машин.
REGNUM 22:13
Космос

«В поисках внеземной жизни мы должны вернуться на Энцелад»

Программа «Вояджер» стала одним из самых успешных проектов в истории межпланетных исследований – два космических аппарата передали ученым качественные снимки Юпитера и Сатурна и пересекли границу Солнечной системы.
Хайтек+ 08:26
Общество

Полисы ОСАГО начнут оформлять на новых бланках

Как сообщили в РСА, Гознак начал отгружать с 26 декабря 2019 года бланки полисов ОСАГО серии «РРР».
RT на русском 12:58
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Online47.ru вчера в 18:54
Экономика

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Lenta.ru 11:21
Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Peopletalk 05:07
Авто

Масштабные изменения в системе регистрации транспортных средств

В силу вступил целый ряд изменений.
ГТРК Ока 01:39
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 19:55
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Трюдо считает, что напряженность привела к крушению самолета в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо завил, что напряженность вокруг Ирана привела к авиакатастрофе украинского Boeing.
Газета.Ru 20:17
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Капитан СКА Сергей Плотников отстранен на два матча за удар клюшкой

Капитана хоккейного СКА Сергея Плотникова отстранили от участия в ближайших двух матчах.
Piter.tv 11:30
Происшествия

Десять человек пропали в Китае при обвале дороги

В Китае в городе Синин провинции Цинхай произошел обширный обвал дороги, в результате которого пропали 10 человек.
Газета.Ru 20:33
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости 21:43
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости 14:24
Происшествия

Тысячи жителей Хабаровска остались без отопления

REGNUM 20:29
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