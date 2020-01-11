Экономика
Pravda.RuС пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ
Во втором случае начать получение выплат можно будет только спустя 30 лет с даты начала накоплений. Отмечается, что взносы в гарантированный пенсионный план будут носить добровольный характер. В настоящее время законопроект о ГПП кабмин только разрабатывает.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград12 января в 07:57
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Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна
URA.Ru12 января в 08:59
В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы
Российская газета12 января в 02:00
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