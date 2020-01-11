Экономика

Pravda.RuPravda.RuС пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Во втором случае начать получение выплат можно будет только спустя 30 лет с даты начала накоплений. Отмечается, что взносы в гарантированный пенсионный план будут носить добровольный характер. В настоящее время законопроект о ГПП кабмин только разрабатывает.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

Подробнее о событии

«Чтобы вернуть доверие, нужно отдать то, что забрали». Сергей Алексашенко об очередном изменении пенсионной системы

Дождь07:59

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ru01:40

В ЦБ сообщили подробности новой схемы пенсионных выплат

РБК12 января в 01:46

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

РИА Новости12 января в 05:44

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru12 января в 04:50

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ru12 января в 08:59

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00
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Происшествия

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
ТАСС 07:48
Общество

Apple не признала обвинений властей США по делу о стрельбе во Флориде

Американская компания Apple возразила на обвинения генпрокурора США Уильяма Барра в недостаточном расследовании инцидента со стрельбой на военно-морской базе «Пенсакола» в штате Флорида, сообщает пресс-служба компании.
REGNUM вчера в 23:19
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.
Lenta.ru 07:23
Энергетика

Цены на бензин в России вновь начали расти

С 1 по 9 января 2020 года потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.
News.ru 08:32
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК 00:06
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СМИ сообщили о подготовке Хафтара к новому наступлению на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар готовит очередное наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи.
РБК 07:50
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru 07:46
Происшествия

РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ

Олег Козин исполнял обязанности директора ФЦПОЯМ с 2012 по 2017 год. По мнению следователей, ОПГ появилась не позднее 2014 года.
Коммерсантъ 06:28
Общество

Суд обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, в том числе и информацию, на что потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
РБК 06:49
Армия и оружие

Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

Актуальные Новости 00:54
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Общество

Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Российская газета вчера в 04:00
Здоровье

Китайская студентка умерла из-за того, что питалась одним рисом

Вести.Ru 08:35
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

По данным источника, Захарченко ударил по лицу заключенного, который обвинил его в продаже телефонов.
Вести.Ru 08:42
Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 68,42 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 60,51 копейки - до 68,4213 рубля, курс доллара - на 46,66 копейки - до 61,414 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:05
Шоу-бизнес

Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина

Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Газета.Ru 08:15
Футбол

Самый богатый человек Африки может купить «Арсенал»

Нигерийский бизнесмен Алико Данготе, являющийся самым богатым человеком Африки, заявил, что может купить лондонский "Арсенал" в 2021 году.
Soccer.ru 06:01
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Технологии

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
РИА Новости 02:22
Политика

Хафтар и Сарадж приглашены на берлинскую конференцию по Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о проведении конференции по Ливии в Берлине 19 января.
RT на русском 08:25
Общество

Стало известно отношение россиян к длинным январским выходным

Среди противников оказалось больше всего россиян от 60 лет и старше (47%).
Газета.Ru 08:24
Происшествия

В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде

В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Российская газета 07:39
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Спорт

Мужская сборная России проиграла второй матч на чемпионате Европы

Мужская сборная России проиграла второй подряд матч на чемпионате Европы по гандболу.
Спорт-Экспресс вчера в 13:46
Кино

В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России

Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
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Наука

Найден белок, который укрепляет мышцы без тренировок

ToDay News Ufa вчера в 10:36
Политика

Киев назвал виновных в крушении самолета в Иране

Президент "МАУ" Дыхне считает, что виновными в крушении украинского самолета у Тегерана являются иранские власти, не закрывшие воздушное пространство на фоне эскалации в регионе.
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Наука

Новая медицинская установка в течение недели сохраняет органы живыми

ToDay News Ufa 06:07
Кино

Стали известны номинанты на «Оскар-2020»

Члены Американской киноакадемии назвали имена номинантов на премию «Оскар», которую вручат в Лос-Анджелесе в начале февраля.
Культуромания вчера в 09:22
Происшествия

СКР возбудил дело об убийстве мальчика в Нижнем Тагиле

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, уголовное дело по статье УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений» находится в производстве Главного следственного управления.
Телеканал ОТВ 05:24
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