Политика

Радио SputnikРадио SputnikСенатор уточнил сроки возобновления авиасообщения с Грузией

Российский сенатор Григорий Карасин заявил, что решения о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до начала следующего года, сообщает РИА Новости. Карасин встретился со спецпредставителем Грузии Зурабом Абашидзе в Праге.
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