Политика

РИА НовостиРИА НовостиСенатор заявил о попытках Зеленского сорвать «нормандский формат»

Стремление президента Украины Владимира Зеленского к срыву минских договорённостей и "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе становится все более очевидным, считает члены комитета Совета Федерации Олег Морозов.
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Сенатор заявил о попытках Зеленского сорвать «нормандский формат»

РИА Новости03:09

Сенатор Морозов обвинил Зеленского в попытке срыва «нормандского формата»

Народные новости04:04

В Совфеде заявили о желании Зеленского сорвать «нормандский формат»

Аргументы недели03:30

Сенатор Морозов заявил о выгоде срыва «нормандского формата» для Зеленского

iReactor06:06
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Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Космос

Ученые доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной

Деловое.ТВ вчера в 08:28
Футбол

Роналдиньо арестовали в Парагвае

6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Газета.Ru 05:15
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 05 марта в 11:57
Общество

Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков

Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Российская газета 06:04
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Общество

Альфа-банк заблокировал карты россиян

Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.
Российская газета 06:36
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Культура

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 01:24
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Энергетика

Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Капитал страны вчера в 14:41
Шоу-бизнес

Иван Телегин представил новую возлюбленную Марию Гончар своей маме

Российский хоккеист Иван Телегин после развода с певицей Пелагеей представил новую избранницу Марию Гончар своей маме.
Актуальные Новости вчера в 01:58
Гаджеты

Свыше миллиарда Android-смартфонов оказались под угрозой взлома

Под угрозой взлома находятся больше 40 процентов активных владельцев устройств на Android, который используют старые версии программного обеспечения и больше не получают обновления безопасности от Google.
Lenta.ru 06:30
Общество

Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого

«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Коммерсантъ 01:31
Шоу-бизнес

Приставы закрыли дело о долгах Заворотнюк из-за ее пропажи

Судебные приставы в Подмосковье прекратили преследование Анастасии Заворотнюк из-за невыплаченного долга.
Pravda.Ru 04:25
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 12:00
Армия и оружие

Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Shraibikus News 03:16
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Транспорт

Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
ТАСС 03:18
Общество

Исландия ввела режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Власти Исландии объявили режим чрезвычайного положения на территории страны в связи с распространением нового коронавируса.
iReactor вчера в 23:37
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Общество

Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы

Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Ведомости 06:18
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Музыка

Одиннадцатилетний челябинец прошел в шоу «Голос. Дети»

Доступ1 05:48
Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), пребывающий под процедурой санации, в рамках аудита выставил тестовую версию автомобилей российского бренда Lada.
Экономика сегодня 05:56
Шоу-бизнес

Настя Каменских украсила обложку мужского журнала XXL

32-летняя певица Настя Каменских появилась на обложке мужского журнала XXL.
Paparazzi.ru вчера в 04:44
Космос

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракетe-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Газета.Ru 00:25
Происшествия

В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино

РИА Новости 05:54
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
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