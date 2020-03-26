Коронавирус

РБКРБКСенатора Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке

Члена Совета Федерации и мать телеведущей Ксении Собчак Людмилу Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарке. Об этом РБК сообщили два источника в Совфеде. Ранее о госпитализации сенатора сообщил Telegram-канал Mash.
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с чего всё началось

В Совфеде объяснили решение Нарусовой самоизолироваться

Сенатор Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, поскольку общалась с людьми, приехавшими из-за границы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
РИА Новости02:31

Подробнее о событии

Собчак подтвердила отрицательный тест на коронавирус у сенатора Нарусовой

Интерфакс04:47

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости03:10

Людмиле Нарусовой в больнице в Коммунарке поставили диагноз «вирусная пневмония»

ТАСС04:53

Сенатору Нарусовой сделали тест на коронавирус

РЕН ТВ03:15

Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой

РБК05:41

"Пока вирусная пневмония...": Собчак рассказала, как её мама оказалась в Коммунарке

Царьград04:05

«Берегите родителей!» — Собчак сообщила о результатах теста матери на COVID-19

Пятый канал04:48
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Экономика

Банковские вклады россиян обложат налогом

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — заявил Путин.
URA.Ru вчера в 10:08
Космос

Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
OAnews 24 марта в 02:28
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Политика

Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:08
Религия

Губернатор Санкт-Петербурга запретил посещать церкви, мечети и парки

Указ Беглова запрещает также посещение парков, садов и скверов Санкт-Петербурга — от Летнего сада и Екатерининского сквера до парков Петергофа, Пушкина, Павловска и Ораниенбаума.
РБК 09:19
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
Происшествия

Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги во время полета

Российский самолет с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета.
Lenta.ru 08:46
Общество

В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
РИА Новости 06:50
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Здоровье

В Крыму с пневмонией госпитализировано более тысячи человек

На сегодняшний день в больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более одной тысячи пациентов – с диагнозом "пневмония".
РИА Новости Крым 04:03
Общество

В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома

Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.
РИА Новости 08:59
Общество

В Саратовской области закрывают все торговые центры и кафе

К концу недели в регионе будут закрыты рестораны, кафе и торговые точки (за исключением магазинов с товарами первой необходимости и аптек).
Версия-Саратов 07:22
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 24 марта в 11:12
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Ведомости 08:38
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM 24 марта в 23:44
Общество

В США зафиксировано рекордное число заявок на пособие по безработице

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 марта, выросло более чем на 3 млн — до 3,283 млн на фоне ситуации с пандемией нового коронавируса Covid-19, сообщило министерство труда страны.
Rambler News Service 08:57
Транспорт

РЖД отменяет часть поездов из-за коронавируса

Если поезд не был отменён, но пассажир всё равно решил отказаться от поездки на поезде дальнего следования, он может сделать это как в железнодорожных кассах, так и через электронные сервисы, где была совершена покупка.
Kaluga-poisk.ru вчера в 03:45
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Спорт

Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге перенесли

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приостановила турнир претендентов в Екатеринбурге.
Фонтанка.Ру 08:34
Общество

Магазины в Москве закроют из‑за коронавируса

Магазины с товарами не первой необходимости закроют в Москве на период с 28 марта по 5 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 03:59
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru 02:43
Авто

Появились первые фото Lada от украинского ЗАЗ

В сети Интернет появились первые фотографии нового Lada. Об этом сообщает официальный сайт «Автоновости дня».
Лезги газет вчера в 20:45
Политика

Сегодня впервые стартовал виртуальный саммит G20

Саммит был инициирован Саудовской Аравией, страной-организатором.
ГЛАС.RU 08:56
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

«Яндекс.Такси» создаст таксопарк для врачей и тестов на коронавирус

Основной конкурент «Яндекса» — компания Mail.ru Group — ранее сообщила, что выделила на помощь малому и среднему бизнесу 1 млрд руб. для борьбы с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.
РБК 09:15
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
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Людмила Нарусова
Российский депутат
Российский сенатор и политический деятель. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тывы с 8 октября 2002 года.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница. Сопредседатель политической партии «Партия перемен» с 23 июня 2018 года.
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