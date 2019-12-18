Политика

RT на русскомRT на русскомСША пригрозили фатальными санкциями прокладчику «Северного потока — 2»

Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой подводных элементов трубопровода «Северный поток – 2», в котором предупредили о санкциях при продолжении работ в рамках проекта.
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