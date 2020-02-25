Политика
REGNUMСенаторы США настаивают на новых санкциях против России
Политики попросили Госдепартамент США и министерство финансов страны рассмотреть возможность введения ограничительных мер против российских граждан, уличённых во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, а также санкций лично в отношении президента РФ Владимира Путина.
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с чего всё началось
«Лидеры демократов в сенате… направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России и, вероятно, самого президента России Владимира Путина за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года», — сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники.Телеканал 360°03:18
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В США призвали наказать Россию и Путина санкциями за попытку вмешаться в выборы
Lenta.ruвчера в 15:58
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