Политика

REGNUMREGNUMСенаторы США настаивают на новых санкциях против России

Политики попросили Госдепартамент США и министерство финансов страны рассмотреть возможность введения ограничительных мер против российских граждан, уличённых во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, а также санкций лично в отношении президента РФ Владимира Путина.
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«Лидеры демократов в сенате… направят госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письмо с требованием ввести санкции против России и, вероятно, самого президента России Владимира Путина за попытку повлиять на президентские выборы 2020 года», — сообщило издание Axios
 со ссылкой на собственные источники.
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