Политика
Страна Советов on-lineСенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа
Сенатор-республиканец от американского штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что в Конгрессе США намерены восстановить предоставление Украине финансовой помощи в случае, если президент США Дональд Трамп примет решение о блокировке инициативы. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает агентство Reuters.
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«Если он решит не тратить (уже выделенные — ред.) деньги, я целиком и полностью уверен, что Конгресс ее (военную помощь — ред.) вновь выделит», — сказал Джонсон.Украина.ру00:47
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Сенатор: Конгресс США намерен восстановить предоставление Украине финансовой помощи
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