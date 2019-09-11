с чего всё началось

Сенатор-республиканец от американского штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что в Конгрессе США намерены восстановить предоставление Украине финансовой помощи в случае, если президент США Дональд Трамп примет решение о блокировке инициативы. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает агентство Reuters.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.

Происшествия СК начал проверку после того, как подростка унесло в море в Крыму СУСК по республике Крым и городу Севастополь начал процессуальную проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море во время купания в районе Керчи.

Политика Зеленский провел встречу с Коломойским и обсудил бизнес на Украине Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олигархом Игорем Коломойским во вторник, 10 сентября.

Политика Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).

Гаджеты Apple представила новый iPhone 11 Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.

Политика «Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.

Политика Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки» Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что идет работа по организации саммита в формате "нормандской четверки", который состоится в течение ближайших недель.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Политика Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Армия и оружие Американцы прогнозируют русскую военную доктрину-2020 Американские военные эксперты все чаще сосредотачиваются на последней военной доктрине России, которая была обнародована на Рождество 2014 года.

Политика Захарова прокомментировала увольнение Болтона Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности, рассказала о рождении и смерти одного, но двойного фейка.

Происшествия Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.

Происшествия В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек.

Экономика Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси» Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).

Шоу-бизнес Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Телеведущая поделилась совместным фото с супругом, но вместо восторженных отзывов получила едкие комментарии о своем возрасте.

Политика Россию заставили сохранить транзит газа через Украину Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.

Общество Синоптики заявили о приходе осени в Москву в выходные Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая осень с дождями и похолоданием до 11—16 °С ожидается в Москве в ближайшие выходные.

Экономика Исследование: россияне стали лучше понимать свои финансовые права Россияне стали лучше понимать, куда обращаться, если их права в банке или страховой компании были нарушены, но число граждан, которые стараются иметь денежную "подушку безопасности", снизилось с 2013 года.

Кино Десятилетняя актриса покорила сердца в роли Жанны д’Арк Роль Жанны д’Арк в байопике играет десятилетняя актриса Лиз Лепла-Прюдом. Игра юной артистки покорила сердца зрителей.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.