Политика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineСенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа

Сенатор-республиканец от американского штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что в Конгрессе США намерены восстановить предоставление Украине финансовой помощи в случае, если президент США Дональд Трамп примет решение о блокировке инициативы. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает агентство Reuters.
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с чего всё началось
«Если он решит не тратить (уже выделенные — ред.) деньги, я целиком и полностью уверен, что Конгресс ее (военную помощь — ред.) вновь выделит», — сказал
 Джонсон.
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