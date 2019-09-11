Политика
РБКСенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа
Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.
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с чего всё началось
«Если он решит не тратить (уже выделенные — ред.) деньги, я целиком и полностью уверен, что Конгресс ее (военную помощь — ред.) вновь выделит», — сказал Джонсон.Украина.ру00:47
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Сенатор: Конгресс США намерен восстановить предоставление Украине финансовой помощи
Московский Комсомолецвчера в 21:53
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:12, Вашингтон
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Происшествия
В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым
Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Политика
Новак заявил о готовности России к переговорам по газу с Украиной и ЕК
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова провести 19 сентября трёхсторонние консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной.
RT на русском 02:57
Общество
Православным россиянам захотели добавить еще один выходной
Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».
Lenta.ru 09 сентября в 08:18
Происшествия
Генерал рассказал, как психбольной чуть не взорвал посольство США в 1979-м
Счастливое стечение обстоятельств уберегло здание посольства США в Москве от разрушения в результате взрыва, устроенного душевнобольным весной 1979 года, рассказал РИА Новости командир группы "Альфа", Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Геннадий Зайцев, возглавлявший подразделение в то время.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 02:17
Экономика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Политика
Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США
Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
Lenta.ru вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что был пьян на концерте в Самаре
Мир новостей вчера в 12:05
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева заявила, что ее внучка растет настоящей красавицей
Всего 7 лет, а уже видно, какая красавица растет, — заметила Алла Пугачева. Многие поклонники согласились с любимой певицей.
Летидор 02:55
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Гаджеты
Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт вчера в 14:25
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Кино
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.
ТАСС вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова появилось в Сети
В Интернете появилось свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали своим гостям.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
Театры
В Москве открылся фестиваль современного танца DanceInversion
Москва открывает 20-й фестиваль современного танца Dance Inversion, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 15:33
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru вчера в 03:30
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Здоровье
Названы продукты, избавляющие печень от токсинов
MedikForum.ru вчера в 21:01
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 09 сентября в 06:48
Экономика
Владелец Zara увеличивает продажи по всему миру
Валовая прибыль за первое полугодие составила 56,8%. Наиболее значительный рост был отмечен в период с августа по сентябрь, когда продажи в розничных сетях и онлайн-магазинах выросли в среднем на 8%. При этом продажи в сопоставимых магазинах в 2019 году увеличиваются в среднем на 4-6%.
Моллы.Ru 03:11
Гаджеты
Три новых недорогих смартфона Xiaomi покажут в сентябре
Что касается предстоящего дебюта, то публике будут предложены недорогие смартфоны Redmi 8, Redmi 8A и Xiaomi Mi 9 Lite.
Faktom вчера в 12:29
Происшествия
Петербуржец выстрелил в голову жене на проспекте Ветеранов
Около полуночи в понедельник, 9 сентября, в Красносельском районе петербуржец выстрелил в свою жену, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 03:31
Армия и оружие
Мальта: Израиль нанёс удар по Сирии истребителями F-35
Вопреки отсутствию официальных заявлений со стороны Израиля, широко известный мальтийский эксперт Бабак Тагвей подтвердил, что во время ударов по западной части Ирака и восточной части Сирии, в частности, речь идёт о городе Абу-Кемаль, Израиль задействовал истребители F-35, о чём ранее ресурс Avia.pro уже сообщал со ссылкой на собственные источники.
Avia.pro вчера в 17:18