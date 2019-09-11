Политика
РБКСенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа
Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.
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Сенатор: Конгресс США намерен восстановить предоставление Украине финансовой помощи
Московский Комсомолецвчера в 21:53
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Газета.Ru вчера в 20:53
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ 09 сентября в 15:36
Политика
Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ.
Известия 00:42
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля «Конотори-8» с помощью ракеты-носителя H-IIB к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, сообщает NASA.
RT на русском вчера в 19:21
Происшествия
Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета
Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.
REGNUM вчера в 23:05
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
РБК вчера в 14:53
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Наука
У Tesla появится батарея с ресурсом 1,6 миллиона километров
«Гуру батареи Tesla» и профессор физики из Галифакса Джефф Дан заявил журналистам, что новый аккумулятор прослужит миллион миль (1,6 миллиона километров).
Motor вчера в 10:52
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Кино
Марго Робби экранизирует «Танкистку»
Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia вчера в 03:40
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Происшествия
В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре
Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
РИА Новости вчера в 10:59
Происшествия
В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных
Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Политика
Музеи Крыма предоставили суду новые доказательства по скифскому золоту
Музеи Крыма предоставили апелляционному суду в Амстердаме дополнительные доказательства принадлежности им коллекции скифского золота.
Известия вчера в 23:14
Политика
В Кремле отреагировали на отставку Болтона
В администрации президента России считают отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона внутренним делом Соединённых Штатов.
REGNUM 00:42
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Общество
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС вчера в 09:24
Футбол
Соболев назвал лучших игроков РПЛ
Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме.
Soccer.ru вчера в 14:22
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 09 сентября в 04:19
Культура
Александра Розенбаума прооперировали в Москве
Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости вчера в 16:38
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Украинский режиссёр Олег Сенцов, который отбывал наказание в России за подготовку теракта в Крыму и был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках», передаёт Lenta.ru.
Expert.ru вчера в 11:01
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Футбол
Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».
Чемпионат вчера в 21:43
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане
Отмечается, что необходимо лучить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана
Rambler News Service вчера в 02:33