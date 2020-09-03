ВОЗ рекомендовала кортикостероиды для лечения тяжелых форм СOVID-19

ВОЗ глобально выделила две рекомендации: строгую рекомендацию о системной (то есть внутривенной или пероральной) терапии кортикостероидами (например, 6 мг дексаметазона перорально или внутривенно ежедневно или 50 мг гидрокортизона внутривенно каждые 8 часов) в течение 7–10 дней у пациентов с тяжелым течением COVID-19 по сравнению с несистемной терапией.