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Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

Как уточняется, 11 сенаторов попросили Мнучина «немедленно» ввести санкции против ряда россиян. Конгрессмены ссылаются на касающиеся России выводы директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины.В источнике
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Царьград

Выборы ещё не начались, но «вмешательство России» уже «разоблачили»: В США жаждут новых санкций

Царьградвчера в 11:58
РБК

В сенате США потребовали антироссийских санкций из-за «очернения» Байдена

РБКвчера в 16:13
РИА Новости

В Госдуме оценили идею США ввести превентивные санкции против России

РИА Новостивчера в 13:25
RT на русском

Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

RT на русскомвчера в 12:09
Газета.Ru

Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

Газета.Ru17:19
Взгляд.ру

Группа конгрессменов США потребовала ввести санкции против России

Взгляд.рувчера в 11:38
ТАСС

Сенаторы США призвали ввести санкции против России за «стремление вмешаться» в выборы-2020

ТАССвчера в 11:34

Луганск опроверг заявления Киева о достигнутых договоренностях

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник опроверг заявление офиса президента Украины о достижении ряда договорённостей по итогам прошедшего накануне заседания ТКГ.
Интерфаксвчера в 15:22

После 56 лет на орбите спутник OGO-1 сгорел в атмосфере

В минувшую субботу, 29 августа спутник (OGO-1) весом 487 кг, как и прогнозировало NASA, вошёл в плотные слои атмосферы над южной частью Тихого океана и сгорел, сообщил ресурсу Space.com по электронной почте представитель американского космического агентства Джош Хэндал (Josh Handal).
3DNews1 сентября в 09:15
1

Судья ошибочно назначил «Ротору» пенальти в матче со «Спартаком»

3 сентября экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела просьбу клуба «Ротор» оценить работу арбитра Алексея Сухого во время домашнего матча со «Спартаком» (г. Москва) 26 августа.
НовостиВолгограда.рувчера в 11:22
1

ВОЗ рекомендовала кортикостероиды для лечения тяжелых форм СOVID-19

ВОЗ глобально выделила две рекомендации: строгую рекомендацию о системной (то есть внутривенной или пероральной) терапии кортикостероидами (например, 6 мг дексаметазона перорально или внутривенно ежедневно или 50 мг гидрокортизона внутривенно каждые 8 часов) в течение 7–10 дней у пациентов с тяжелым течением COVID-19 по сравнению с несистемной терапией.
Vademecumвчера в 12:46
3

Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны

Журналы и схемы боевых действий, наградные листы, приказы, и редкие фотографии представило Минобороны на своём сайте в разделе "Закономерный финал", который посвящен завершению Второй мировой войны.
ТВ Центр2 сентября в 01:24
7

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube

По данным управления ФАС, на YouTube-канале блогера опубликовано видео от 24 октября 2019 года под названием «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0», в котором, утверждает служба, содержится реклама итальянского вермута.
РБКвчера в 15:38
75

Ураган в Приморье повредил крыши многоквартирных домов и детского сада

Ураганный ветер, вызванный тайфуном "Майсак" в Приморье, повредил кровли многоквартирных домов и одного детского сада во Владивостоке и других населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
ТАССвчера в 07:35