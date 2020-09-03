Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян
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Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян
Как уточняется, 11 сенаторов попросили Мнучина «немедленно» ввести санкции против ряда россиян. Конгрессмены ссылаются на касающиеся России выводы директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины.В источнике
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