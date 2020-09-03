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Газета.Ru
Газета.Ru

Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

В США сенаторы-демократы призвали власти страны ввести санкции против тех, кто, по их мнению, пытается вмешаться в предстоящие выборы президента страны. В требовании, в частности, упоминается Россия. Письмо сенаторов адресовано главе американского Минфина Стивену Мнучину.В источнике
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Газета.Ru

Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

Газета.Ru17:19
RT на русском

Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

RT на русскомвчера в 12:09
РИА Новости

В Госдуме оценили идею США ввести превентивные санкции против России

РИА Новостивчера в 13:25
РБК

В сенате США потребовали антироссийских санкций из-за «очернения» Байдена

РБКвчера в 16:13
Царьград

Выборы ещё не начались, но «вмешательство России» уже «разоблачили»: В США жаждут новых санкций

Царьградвчера в 11:58
Взгляд.ру

Группа конгрессменов США потребовала ввести санкции против России

Взгляд.рувчера в 11:38
ТАСС

Сенаторы США призвали ввести санкции против России за «стремление вмешаться» в выборы-2020

ТАССвчера в 11:34

СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Россиянам могут упростить процедуру получения налогового вычета

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Слово и Деловчера в 03:44
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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль медиаискусства Interval Teasers

Инсталляции российских и мировых медиахудожников представят на трех городских локациях 24-27 сентября на гостинице «Октябрьская», 1-4 октября - в Первом павильоне Нижегородской ярмарки, 8-11 октября на Ромодановском вокзале На мероприятии также анонсируют планы по проведению масштабного международного фестиваля аудиовизуального искусства INTERVALS 2021.
Newsroom24вчера в 16:00
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