В США сенаторы-демократы призвали власти страны ввести санкции против тех, кто, по их мнению, пытается вмешаться в предстоящие выборы президента страны. В требовании, в частности, упоминается Россия. Письмо сенаторов адресовано главе американского Минфина Стивену Мнучину.