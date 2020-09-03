53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото

53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото Где именно отдыхает Рената Литвинова — остается только гадать, но еще недавно режиссер публиковала фотографии с французского побережья, где признавалась, что не любит День знаний.