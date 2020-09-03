Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян
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В США сенаторы-демократы призвали власти страны ввести санкции против тех, кто, по их мнению, пытается вмешаться в предстоящие выборы президента страны. В требовании, в частности, упоминается Россия. Письмо сенаторов адресовано главе американского Минфина Стивену Мнучину.В источнике
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