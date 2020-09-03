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Газета.Ru
Газета.Ru

Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

В США сенаторы-демократы призвали власти страны ввести санкции против тех, кто, по их мнению, пытается вмешаться в предстоящие выборы президента страны. В требовании, в частности, упоминается Россия. Письмо сенаторов адресовано главе американского Минфина Стивену Мнучину.В источнике
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Газета.Ru

Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

Газета.Ru17:19
РБК

В сенате США потребовали антироссийских санкций из-за «очернения» Байдена

РБКвчера в 16:13
Взгляд.ру

Группа конгрессменов США потребовала ввести санкции против России

Взгляд.рувчера в 11:38
RT на русском

Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

RT на русскомвчера в 12:09
Царьград

Выборы ещё не начались, но «вмешательство России» уже «разоблачили»: В США жаждут новых санкций

Царьградвчера в 11:58
РИА Новости

В Госдуме оценили идею США ввести превентивные санкции против России

РИА Новостивчера в 13:25
ТАСС

Сенаторы США призвали ввести санкции против России за «стремление вмешаться» в выборы-2020

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