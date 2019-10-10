с чего всё началось

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего документа.

Политика Зеленский собрал журналистов на фудкорте Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.

Происшествия Прокуратура Башкирии начала проверку по факту разлива стоков на заводе Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту внештатной ситуации на предприятии АО «Полиэф» в Благовещенске, в результате которой произошёл разлив сточных вод.

Политика Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.

Политика Зеленский оценил возможность встречи с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».

Политика В бюджет внесут поправки об индексации зарплат военным Комитет Госдумы по обороне внесет поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.

Здоровье Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Политика Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.

Политика Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.

Культура Умер автор серии картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев Петербургский художник Владимир Румянцев, автор серии картин "Петербургские коты" и создатель эмблемы Музея кошки, умер в Санкт-Петербурге 9 октября.

Армия и оружие Трамп назвал плохой идеей операцию Турции в Сирии Президент США Дональд Трамп назвал плохой идеей решение Турции провести военную операцию на северо-востоке Сирии.

Политика Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Политика Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

Футбол Кавани и Тиаго Силва смогут покинуть «ПСЖ» на правах свободных агентов Как сообщает ESPN, по окончании текущего сезона у обоих истекает срок действующего соглашения с французским клубом, однако руководство ПСЖ до сих пор не предложило игрокам нового контракта и, видимо, не намерено этого делать в дальнейшем.

Армия и оружие Дональд Трамп о помощи курдам: они не помогли нам в Нормандии Объяснение своего решения не помогать курдам во время военной операции Турции дал президент США Дональд Трамп, сообщает 9 октября издание The Washington Post.

Авто Большой пикап Great Wall Pao может появиться в России Компания Great Wall начала прием заявок на новый большой пикап Pao (P-Series) в сентябре текущего года.

Экономика Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.

Авто Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.

Игры Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.