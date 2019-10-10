Армия и оружие
Национальная служба новостейСенаторы США предложили ввести санкции против Турции
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего документа.
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с чего всё началось
«Предлагается официально провозгласить покупку Турцией российских ЗРК С-400 существенным нарушением американского Закона о противодействии противникам Америки через санкции (CAATSA)», — говорится в документе, который опубликовали сенаторы в Twitter.RT на русскомвчера в 20:00
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Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
Прокуратура Башкирии начала проверку по факту разлива стоков на заводе
Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту внештатной ситуации на предприятии АО «Полиэф» в Благовещенске, в результате которой произошёл разлив сточных вод.
RT на русском 03:13
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Lenta.ru 03:56
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Политика
В бюджет внесут поправки об индексации зарплат военным
Комитет Госдумы по обороне внесет поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
Московский Комсомолец 02:47
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов
Парализованной и больной раком Анастасии Заворотнюк дали 48 часов.
Evo-rus.com 01:16
Политика
Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.
RT на русском 03:37
Культура
Умер автор серии картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев
Петербургский художник Владимир Румянцев, автор серии картин "Петербургские коты" и создатель эмблемы Музея кошки, умер в Санкт-Петербурге 9 октября.
ТАСС 02:23
Армия и оружие
Трамп назвал плохой идеей операцию Турции в Сирии
Президент США Дональд Трамп назвал плохой идеей решение Турции провести военную операцию на северо-востоке Сирии.
RT на русском вчера в 13:24
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
UfacityNews.ru вчера в 07:49
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 03:51
Футбол
Кавани и Тиаго Силва смогут покинуть «ПСЖ» на правах свободных агентов
Как сообщает ESPN, по окончании текущего сезона у обоих истекает срок действующего соглашения с французским клубом, однако руководство ПСЖ до сих пор не предложило игрокам нового контракта и, видимо, не намерено этого делать в дальнейшем.
Советский спорт вчера в 11:27
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Армия и оружие
Дональд Трамп о помощи курдам: они не помогли нам в Нормандии
Объяснение своего решения не помогать курдам во время военной операции Турции дал президент США Дональд Трамп, сообщает 9 октября издание The Washington Post.
Красная весна 01:59
Авто
Большой пикап Great Wall Pao может появиться в России
Компания Great Wall начала прием заявок на новый большой пикап Pao (P-Series) в сентябре текущего года.
Новые автомобили 01:12
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Новые автомобили вчера в 04:30
Хоккей
В Нижнем Новгороде открывается форум «Россия – спортивная держава»
В Нижнем Новгороде 10 октября открывается Международный форум «Россия — спортивная держава».
REGNUM 02:24
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
iReactor 07 октября в 03:33
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru вчера в 10:42
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»
В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
Вести.Ru 00:07