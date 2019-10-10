Армия и оружие
РЕН ТВСенаторы США предлагают ввести санкции против Эрдогана
На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости. Так, уже составлен проект документа, согласно которому могут быть введены санкции против активов президента Турции в штатах.
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«Предлагается официально провозгласить покупку Турцией российских ЗРК С-400 существенным нарушением американского Закона о противодействию противникам Америки через санкции (CAATSA)», — говорится в документе, который опубликовали сенаторы в Twitter.RT на русскомвчера в 20:00
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Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении активов Эрдогана в США
Известиявчера в 17:47
В США сенаторы предложили ввести санкции против руководства Турции
Московский Комсомолецвчера в 17:44
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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