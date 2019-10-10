с чего всё началось

На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости. Так, уже составлен проект документа, согласно которому могут быть введены санкции против активов президента Турции в штатах.

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