Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВСенаторы США предлагают ввести санкции против Эрдогана

На фоне наступления турецких войск в Сирии американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции, в том числе, против президента Турции Эрдогана, сообщает РИА Новости. Так, уже составлен проект документа, согласно которому могут быть введены санкции против активов президента Турции в штатах.
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«Предлагается официально провозгласить покупку Турцией российских ЗРК С-400 существенным нарушением американского Закона о противодействию противникам Америки через санкции (CAATSA)», — говорится в документе
, который опубликовали сенаторы в Twitter.
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