с чего всё началось

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего документа.

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Авто Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.

Здоровье Жителей России призвали не перегреваться Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Политика Путин снял Глазьева с должности своего советника Президент Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ, сообщает сайт Кремля.

Политика Владимир Путин встретится с избранными главами регионов Президент Владимир Путин сегодня проведет встречу с избранными на прошедших выборах главами субъектов. Анонс опубликован на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Заворотнюк перевезли в клинику для тяжелобольных пациентов Звезду сериала «Моя прекрасная няня» перевели на лечение в центр для тяжелобольных пациентов.

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Экономика В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.

Политика Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.

Шоу-бизнес Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.

Здоровье В онкоцентре Блохина сообщили о скором сокращении более 30 сотрудников Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".

Общество Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».

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Политика Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.

Политика Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.

Игры Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.