Политика
Национальная служба новостейСенаторы США предложили ввести санкции против Турции
Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего документа.
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с чего всё началось
«Предлагается официально провозгласить покупку Турцией российских ЗРК С-400 существенным нарушением американского Закона о противодействию противникам Америки через санкции (CAATSA)», — говорится в документе, который опубликовали сенаторы в Twitter.RT на русском20:00
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Apple разозлила Китай из-за приложения для гонконгцев
Газета «Жэньминь жибао», официальное издание Коммунистической партии КНР, раскритиковала производителя iPhone из-за того, что он одобрил приложение HKmap.live, показывающее в реальном времени проблемы с движением, а также расположение полиции и протестующих на карте Гонконга.
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Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
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Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 17:37
Общество
Арест для родителей курящих детей могут ввести в России
Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
Известия 20:20
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Путин снял Глазьева с должности своего советника
Президент Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ, сообщает сайт Кремля.
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Звезда «Сватов» уходит из сериала
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В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Известия 05:20
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Владимир Путин встретится с избранными главами регионов
Президент Владимир Путин сегодня проведет встречу с избранными на прошедших выборах главами субъектов. Анонс опубликован на сайте Кремля.
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Заворотнюк перевезли в клинику для тяжелобольных пациентов
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» перевели на лечение в центр для тяжелобольных пациентов.
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Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
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Poplawok.ru 20:09
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
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Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
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Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 07 октября в 05:07
Здоровье
В онкоцентре Блохина сообщили о скором сокращении более 30 сотрудников
Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут попасть под сокращение из-за финансовых проблем учреждения, заявил директор онкоцентра Иван Стилиди в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 19:54
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК 15:03
Авто
К 2021 году Россия наладит выпуск газовых турбин
По планам, что к 2021-му году страна приступит к серийному выпуску таких машин большой мощности на базе "Ростеха".
НовостиВолгограда.ру вчера в 12:10
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру 04:00
Политика
Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент
Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.
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Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате
Piter.tv вчера в 02:50
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
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Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
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Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
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Путин поручил создать единый перечень стимулирующих выплат для медиков
Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть создание единого перечня выплат для работников медицинской сферы, которые бы носили стимулирующий характер.
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