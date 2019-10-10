Армия и оружие

Национальная служба новостейНациональная служба новостейСенаторы США предложили ввести санкции против Турции

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего документа.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
«Предлагается официально провозгласить покупку Турцией российских ЗРК С-400 существенным нарушением американского Закона о противодействию противникам Америки через санкции (CAATSA)», — говорится в документе
, который опубликовали сенаторы в Twitter.
RT на русском20:00

Подробнее о событии

Сенаторы США призвали признать покупку Турцией С-400 нарушением закона

RT на русском20:00

Американские сенаторы предложили ввести санкции в отношении активов Эрдогана в США

Известия17:47

В Сенате США предложили ввести экономические санкции против Эрдогана

Взгляд.ру17:53

В Вашингтоне предложили ввести санкции против Турции

Lenta.ru17:50

Сенат США намерен ввести санкции против турецких властей

Газета.Ru18:24

Американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции

РИА Новости17:31

Сенаторы в США предложили санкции против Эрдогана из-за операции в Сирии

РБК17:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Газета.Ru 11:59
Политика

Савченко обвинила Порошенко в том, что он «проиграл» Украину

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NEWSONE заявила, что экс-президент Украины Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.
RT на русском 21:19
Экономика

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Игры

Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК

Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru 10:42
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Наука

Нобелевскую премию по химии вручили создателям литий-ионных батарей

Год назад Нобелевскую премию по химии вручили Фрэнсису Арнольду, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за изучение направленной эволюции ферментов.
Хайтек+ 07:43
Экономика

Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб

По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК 15:52
Армия и оружие

Турция нанесла удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии

Турецкая армия с момента начала операции «Источник мира» уже нанесла удары по 181 объекту курдских формирований в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Турции.
Аргументы и Факты 18:56
Политика

США и Китай не смогли достичь прогресса в торговых переговорах

Представители Китая и США не смогли достичь договоренностей в ходе двухдневных торговых консультаций перед новым раундом переговоров официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 20:55
Хоккей

Буцаев: «Куньлунь» воспользовался нашими удалениями, мы ничего не создали

Соперник воспользовался нашими удалениями. Мы же в этом компоненте ничего создать не смогли.
Чемпионат 10:52
Политика

Депутат Госдумы Инга Юмашева рассказала о допросе в ФБР

Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:06
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Происшествия

В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

РБК 19:28
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени»

Телепрограмма 08:44
Кино

Звезда «Сватов» уходит из сериала

Газета.Ru 10:54
Единоборства

Федор Емельяненко заявил о завершении карьеры

Российский боец Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру через три поединка, сообщает ТАСС.
Москва 24 06:45
Общество

Сергей Цивилев оценил способности мэра Новокузнецка

Сегодня, 9 октября, с прошедшим юбилеем мэра публично поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Новокузнецк.ру 04:27
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 06 октября в 18:21
Экономика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM 21:41
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.
Известия 18:47
Космос

NASA отложило на сутки запуск прибора изучения ионосферы

Российская газета 20:50
Происшествия

Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины

Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
Российская газета 07:52
Происшествия

Браконьеров с икрой и наркотиками задержали на юге Сахалина

На первом стане полицейские задержали более 15 браконьеров, которые сетями ловили рыбу.
АСТВ 21:49
Футбол

Сборные Германии и Аргентины сыграли вничью

Вести.Ru 17:16
Армия и оружие

Шойгу может посетить КНДР в октябре

Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.
Известия 21:24
Шоу-бизнес

Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк

Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
РИА Новости 08:02
Игры

Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК

Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Баскетбол

В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита

Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.
Чемпионат вчера в 08:08
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное